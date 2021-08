Il Festival di Sanremo 2022 vedrà al timone del progetto, per la terza volta consecutiva, Amadeus, ma se lui ha confermato qualcuno sembrerebbe non essere intenzionato a farlo.

Il Festival di Sanremo negli ultimi due anni ha raggiunto risultati da record, vedendo al timone del progetto Amadeus che non solo ha condotto il tutto, ma ha anche ricoperto il ruolo di direttore artistico. Al suo fianco, però, il conduttore non è stato da solo, ma ad affiancarlo in questi due anni c’è stato Fiorello. Lo showman per eccellenza è riuscito a portare sul palco dell’Ariston una ventata di aria fresca, con momenti piuttosto spensierati.

Amadeus, negli scorsi giorni, come gli utenti della rete più attenti ricorderanno bene, ha confermato la sua presenza anche per la prossima edizione, ma il suo compagno di viaggio farà la stessa scelta? Almeno per il momento lui non si è ancora sbilanciato a riguardo, ma Maurizio Costanzo sembrerebbe non aver alcun dubbio a riguardo. In quanto non vede certa la presenza di Fiorello al Festival di Sanremo 2022.

Fiorello dice no a Sanremo 2022? Maurizio Costanzo lascia tutti senza parole

Maurizio Costanzo, tra le pagine del settimanale Nuovo, ha commentato la tripletta di Amadeus, tripletta che nemmeno lui stesso pensava di poter fare, affermando che nessuno lui non è così certo che Fiorello segue l’esempio del suo collega ed amico. In quanto, qualora dovesse accettare, sarebbe in un certo senso la replica di quello a cui abbiamo già assistito negli ultimi due anni.

“Non posso che sperare che la Rai gli confezioni un programma su misura“ ha confidato il marito di Maria De Filippi, che spera di poter vedere lo showman nostrano in un programma tutto suo. Certo, le occasioni non sono di certo mancate ma Fiorello punta soltanto a programmi di una certa qualità e non fa tv tanto per, sostiene Costanzo durante il corso del suo articolo.

“Anche perché vederlo per la terza volta a Sanremo sarebbe una replica che non lo valorizzerebbe” ha ammesso, affermando che potrebbe esserci il rischio di replicare quanto già visto durante le ultime due edizioni, portando il pubblico in maniera inevitabile ad annoiarsi di fronte allo spettacolo offerto. “Non so nemmeno se lui accetterebbe di rifare il Festival” ha aggiunto, mostrando delle grosse perplessità di fronte alla sua presenza per il prossimo anno.

Almeno per il momento, però, Fiorello su Sanremo 2022 non si è ancora sbilanciato e se pur vero che i dubbi di Maurizio Costanzo sono più che fondati, c’è sempre il famoso detto che recita: “Squadra che vince non si cambia“.