Giulia Salemi non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte all’inatteso gesto di Pierpaolo Pretelli nei suoi confronti.

Giulia Salemi quando ha deciso di entrare per la seconda volta nella casa del Grande Fratello Vip si sarebbe aspettata di tutto tranne che trovare l’amore della sua vita. Eppure è successo. Tra lei e Pierpaolo Pretelli è nata una bellissima d’amore e nonostante in molti abbiano insinuato il dubbio sui loro reali sentimenti, loro sono andati dritti per la loro strada ed ora hanno appena concluso una delle più belle estati della loro vita.

Per l’occasione, l’ex velino moro di Striscia La Notizia ha deciso di fare un gesto totalmente inatteso nei confronti della sua compagna. Un gesto che nessuno ha mai fatto prima per lei e che l’ha lasciata senza parole. Un gesto che non ha lasciato indifferenti nemmeno i loro fedeli sostenitori, che non hanno potuto fare a meno di emozionarsi leggendo queste bellissime parole d’amore che lui ha deciso di dedicarle.

Giulia Salemi ha pianto per Pierpaolo Pretelli, ma le sue sono state lacrime di gioia.

Pierpaolo Pretelli lascia di stucco Giulia Salemi: il gesto inatteso

Giulia Salemi ha deciso di salutare quest’estate e qual è il modo migliore per farlo se non pubblicare sul suo profilo Instagram una serie delle più belle di foto che ha realizzato negli scorsi mesi al fianco di Pierpaolo Pretelli? Il tutto è stato accompagnato da una breve riflessione della bella modella di origini persiane:

“Salutiamo l’estate con gli ultimi scatti trovati nel rullino … Settembre mi aspetto grandi cose da te!” ha scritto e queste parole hanno spinto l’ex velino moro di Striscia La Notizia a farla una bellissima dichiarazione d’amore totalmente inaspettata.

“In questa estate ho recuperato le vacanze di una intera vita“ ha esordito l’ex velino moro di Striscia La Notizia. “Ho vissuto momenti bellissimi con te Giulia Salemi“ ha poi dichiarato pubblicamente, cogliendo totalmente alla sprovvista la sua compagna. “E grazie a queste vacanze ho capito ancor di più quanto tu sia importante per me“ ha poi annunciato al mondo intero, facendo restare la Salemi senza parole. “E quanto noi due siamo degli eterni Peter Pan, con tanta voglia di amare e sognare. Grazie ❤️” ha poi concluso.

“Ma hai deciso di farmi piangere?” ha replicato Giulia, che non si aspettava minimamente un gesto simile da parte dell’ex velino di Striscia La Notizia. Che, ancora una volta, ha saputo lasciarla senza parole ed in senso assolutamente positivo perché un gesto così bello lei non lo aveva mai ricevuto prima e lui è pronto a darle tutto l’amore del mondo.