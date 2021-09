Giulia Salemi, la decisione improvvisa allerta i fan: “Sarà decisivo”

Giulia Salemi ha fatto preoccupare i fan. La fidanzata di Pierpaolo Pretelli ha le idee chiare, ma al momento non può ancora dire nulla.

Giulia Salemi nelle scorse ore ha fatto preoccupare i suoi fedeli sostenitori. Il motivo? La fidanzata di Pierpaolo Pretelli è solita aggiornare i fan su qualsiasi cosa, quello che si può rivelare pubblicamente ovviamente, con tutto ciò che fa e per questo motivo loro hanno subito iniziato ad insospettirsi non appena la loro beniamina non si è mostrata attiva come al solito sul suo profilo Instagram.

I fan di Giulia hanno subito iniziata a tempestarle di domande, chiedendole per quale motivo sia sparita dai social. Lei, ovviamente, non si è di certo tirata indietro ed ha rotto il silenzio, spiegando loro che cosa sta succedendo nella sua vita e per quale motivo ha scelto di allontanarsi per un po’ dai social.

Giulia Salemi ha preso una drastica decisione, quella di allontanarsi per un po’ dal mondo del web, ma a tutto ci’è una spiegazione ed una valida motivazione.

Giulia Salemi si prende una pausa dai social: il motivo preoccupa i fan

Giulia Salemi ha scelto di prendersi una piccola pausa dai social perché sta lavorando anima e corpo ad un nuovo progetto. Purtroppo però non può ancora rivelare nulla ai suoi fedeli sostenitori. In quanto è tutto un work in progress e questi giorni, ha rivelato la fidanzata di Pierpaolo Pretelli, sono decisi per la sua eventuale riuscita.

Per questo motivo si sta concentrando unicamente a questo, canalizzando tutte le sue energie in questo progetto in modo tale da non avere distrazioni di alcun tipo.

“Ci sono ragazzi” ha esordito la bella modella di origini persiane, tranquillizzando i suoi fedeli sostenitori che non la vedevano più aggiornare i suoi profili social con la frequenza che ha sempre fatto. “Solo che sono tre giorni super full, dove sto strutturando tutto settembre” ha precisato, rivelando di star lavorando ad un nuovo progetto. “Sarà davvero impegnativo e decisivo per quest’anno” ha poi spiegato, ammettendo dunque per quale motivo ha scelto di estraniarsi da tutto. In modo tale da poter concentrare tutte le sue energie su questo nuovo ed impegnativo progetto.

“Sono in modalità creativa” ha poi aggiunto. “E non vedo l’ora di poter condividere tutto quanto con voi” ha poi concluso impaziente come i suoi fedeli sostenitori, che sono curiosi più che mai di voler sapere a che cosa sta lavorando la propria beniamina.

Giulia Salemi è più operativa che mai e finalmente i suoi fedeli sostenitori possono dormire sogni tranquilli: lei sta lavorando per garantire loro soltanto il meglio dei suoi progetti.