L’autunno che sta arrivando vedrà protagonista il rossetto. Scopriamo le tendenze labbra da non lasciarsi sfuggire e i piccoli segreti per preparare le labbra al makeup.

La stagione autunnale porta con se tanta voglia di cambiare, un po’ perché settembre si percepisce sempre come un ‘nuovo inizio’ e poi perché il cambio delle temperature ci porta a sperimentare nuovi look e anche nuovi makeup che possano accompagnare le nostre giornate.

Per il makeup autunno 2021 le labbra tornano protagoniste nonostante l’utilizzo della mascherina e quello che continueremo a vivere, sarà un ritorno agli anni ’90, tendenza che ormai ci accompagna da più di un anno.

Le tendenze labbra che indosseremo in questo autunno 2021

La principale tendenza labbra che ameremo alla follia è senza dubbio il nude, ma nelle tonalità più calde, avvolgenti ed intense proprio come indossavano le ragazze degli anni ’90, naturalmente contornate da una matita leggermente più scura della tonalità del rossetto perché il richiamo al passato sia davvero completo.

Proprio riguardo il contorno labbra più scuro, esistono diversi errori che si possono compiere come per esempio scegliere un colore davvero troppo scuro per il rossetto oppure tracciare una riga troppo importante. Il contorno labbra dovrà essere definito in modo leggero, con un tratto fine e di una sola tonalità più scura rispetto al rossetto, questo per scongiurare un antiestetico risultato.

Vivremo un ritorno al passato anche con le tonalità di rossetto più intense e decise e i colori che dettarono tendenza allora, torneranno a vestire i nostri sorrisi. I più belli e che si sposeranno perfettamente con diverse tipologie di incarnato saranno il viola e il burgundy. Questi due colori, saranno presenti in varie sfumature nelle collezioni makeup dei diversi brand di cosmetici.

Come sempre, il rossetto rosso sarà perfetto da sfoggiare sia in versione opaca e in un colore frizzante che in versione cremosa e lucida per i colori più intensi.

Per quanto riguarda la tipologia di rossetti che ameremo di più, saranno i classici rossetti in stick, cremosi, opachi o super glossy che soppianteranno almeno per una stagione le amatissime tinte labbra.

Come preparare le labbra al makeup in pochi e semplici passaggi

Le labbra, come il resto del viso, andrebbero trattate ogni giorno per averle sempre morbide ed idratate. Basterà per questo l’applicazione di un buon burro di cacao o di una maschera specifica da applicare almeno una volta a settimana.

Il trattamento che però prepara in modo impeccabile le labbra al makeup è lo scrub esfoliante. Anche le labbra infatti necessitano di essere esfoliate in modo delicato per eliminare le cellule morte, permettere il rinnovo cellulare e perché no, ottenere anche un piacevolissimo effetto volume che il massaggio con i micro granuli regala.

Lo scrub potrà essere applicato una volta a settimana e potrà essere preparato anche in casa, seguendo una ricetta semplice e preparata con ingredienti alla portata di tutti.

Se non siete tra le donne amanti delle ricette di bellezza fai da te, potrete acquistare un buon scrub per labbra nelle migliori profumerie.