Lutto nel cinema: il grande attore muore a soli 40 anni, fan sotto choc

Lutto nel cinema! E’ venuto a mancare uno degli attori più amati a livello internazionale ed aveva soltanto 40 anni.

E’ lutto nel cinema. Uno degli attori più amati a livello internazionale purtroppo ha lasciato questo mondo. L’uomo, di soltanto 40 anni, stava costruendo con fatica e passione una solida carriera nel mondo del cinema. Riuscendo a farsi conoscere ad apprezzare non solo nella sua terra di origine, ma anche in tutto il mondo.

Il suo nome è Sidharth Shukla. Giovane e bello come il sole, Sidharth era una delle promesse del cinema Bollywood, uno dei più famosi e caratterizzanti dello stile orientale. Almeno per il momento le cause che hanno portato l’uomo alla morte non sono del tutto chiare, ma il medico che si è occupato del caso, ai microfoni dell’Hindustan Times, sembra avere una precisa idea in mente di quello che è successo, ma aspetta il risultato dell’autopsia per avere un quadro più chiaro della triste vicenda che ha visto protagonista la giovane stella del cinema.

Sidharth Shukla era bello come il sole e con una vita, e carriera, ancora tutta davanti. A livello mondiale era riuscito a riscontrare una certa popolarità grazie alla partecipazione in importanti progetti come Broken But Beautiful, la terza parte della serie, Dil Se Dil Tak e infine, ma non per importanza, Balika Vadhu. Ma vediamo che cosa ha visitato il medico, che ha confidato alla testata citato poc’anzi il motivo per cui secondo lui l’attore purtroppo ci ha lasciati a soli 40 anni. Anche se, come già ribadito, ci tiene a precisare che aspetta il risultato dell’autopsia per trovare conferme ai suoi dubbi.

“Il primo rapporto indica che è morto per un attacco di cuore“ ha esordito il medico, rivelando secondo lui quale sarebbe stata la causa della morte di Sidharth Shukla. “Tuttavia” ha poi ripreso il discorso. “Non saremo in grado di confermare la causa della sua morte fino a quando non avremo completato l’autopsia“ ha poi concluso, rivelando che l’attore era stato ricoverato presso la struttura ospedaliera dove lui è solito operare giovedì 2 settembre alle 11 del mattino.

Purtroppo però non c’è stato nulla da fare. In quanto Sidharth sarebbe arrivato in ospedale che purtroppo era già morto.

Il mondo del cinema Bollywood è in lutto. In quanto ha perso una delle stelle più promettenti del proprio panorama e sicuramente conosciuto a livello mondiale. Tant’è che in queste i fan di tutti il mondo si sono riusciti sui social per mostrare la loro vicinanza alla famiglia del giovane artista.