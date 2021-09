Gemma Galgani delusa | Colpo di scena ad Amici | Nuovo amore per Lei

Gemma Galgani è rimasta di nuova delusa a Uomini e Donne e non mancano nuovi colpi di scena per la prossima edizione di Amici di Maria De Filippi. Scopri tutti i gossip del 3 settembre.

Gemma Galgani è senza dubbio la protagonista indiscussa di Uomini e Donne, da oltre dieci anni ormai. I suoi fedeli sostenitori speravano che durante questa nuova stagione del dating show di canale 5, che partirà dal 13 settembre, la dama di Torino potesse finalmente trovare l’amore dalla sua vita ma purtroppo rimarrà di nuovo a bocca asciutta. Il colpo di scena è dietro l’angolo e per lei, almeno per il momento, non è prevista alcun gioia.

Da Gemma Galgani ai primi litigi tra i prof di Amici: tutti i gossip del 3 settembre

Da Gemma Galgani passiamo a Jasmine Carrisi, la figlia di Albano e Loredana Lecciso. La giovane ha deciso di venire allo scoperto, ammettendo di essere ricorsa all’aiuto del chirurgo per modificare una parte del suo corpo. Assicurando, però, che il resto è tutto frutto di madre natura.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, coppia di Uomini e Donne, non hanno trascorso un bel periodo. Il loro bambino, Ethan, è stato poco bene e l’ex protagonista del Trono Classico ha spiegato che la ripresa non è stata tutta in salita. Non manca poi Elisa Isoardi. La conduttrice, dopo il presunto flirt con Raimondo Todaro, avrebbe trovato una nuova persona speciale pronta a farla battere il cuore. I due sono stati beccati in Grecia e si dice che ci sia molto di più di una semplice amicizia.

Restiamo in tema con Raimondo Todaro, che nelle scorse ore ha deciso di rispondere alle frecciatine della sua collega Alessandra Celentano. Facendo aumentare ancora di più le voci che tra poco farà il suo debutto dietro la cattedra di Amici di Maria De Filippi.