Pierpaolo Pretelli ha fatto una strana richiesta alla sua Giulia Salemi e non mancano i primi problemi per la nuova edizione di Sanremo: non perderti tutte le news e i gossip del TG Pettegola dell’11 agosto.

Pierpaolo Pretelli è ufficialmente uno di noi. L’ex velino moro di Striscia La Notizia ha fatto nelle scorse ore una strana richiesta alla sua compagna Giulia Salemi chiedendole di cancellare una foto che lei aveva caricato poco prima. Il motivo? Beh è qualcosa che tutti noi abbiamo fatto una volta nella vita. Per scoprirlo non ti resta che guardare il nostro servizio completo alla fine di questo articolo, ma fai attenzione perché le news di oggi non sono di certo finite qui.

Da Pierpaolo Pretelli alle anticipazioni di Sanremo 2022: tutte le news dell’11 agosto

Da Pierpaolo Pretelli passiamo invece a Gemma Galgani. Secondo recenti indiscrezioni, la dama indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne avrebbe ricorso, dopo il lifting, ad un nuovo intervento del chirurgo, decidendo di modificare il proprio naso. Ma sarà vero? Un utente della rete ha beccato la dama di Torino in un noto ristorante ed ha immortalato il tutto rivelando qual è la verità dei fatti.

LEGGI ANCHE –> Temptation Island: Manuela Carriero vuota il sacco e pubblica i messaggi con la redazione

C’è poi Cecilia Rodriguez che insieme al suo compagno Ignazio Moser ha deciso di allargare la famiglia. No, la sorella minore di Belen Rodriguez non è in dolce attesa, ma ha preso un secondo cagnolino, ma come avrà reagito la loro Aspirina? Ci sono poi Vanessa Incontrada e Carlo Conti che avrebbero ricevuto una sonora batosta per il loro nuovo progetto televisivo. In quanto la band dei Maneskin non potrà presenziare al loro show.

LEGGI ANCHE –> Giulia De Lellis incontra l’ex fidanzato: la sua reazione lascia di stucco

Infine, ma non per importanza, troviamo Amadeus. Il conduttore è stato confermato per l’edizione 2022 del Festival di Sanremo, ma con lui ci sarà di nuovo Fiorello per il terzo anno consecutivo? Maurizio Costanzo nutre non poche perplessità riguardo ad un’eventuale conferma, ma le cose andranno realmente così?