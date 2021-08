Temptation Island: Manuela Carriero è venuta allo scoperto, pubblicando tutti i messaggi con la redazione del programma.

Temptation Island è ormai terminato da qualche tempo, ma nonostante ciò non continuano a mandare i gossip e le indiscrezioni riguardanti i suoi protagonisti. In particolar modo quelli riguardanti Manuela Carriero, che durante il corso della sua esperienza all’interno del programma è stata una delle protagoniste indiscusse insieme al suo ex fidanzato Stefano Sirena.

La loro storia, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, non è riuscita a sopravvivere alle insidie dei programmi ed entrambi hanno voltato pagina con i tentatori che hanno catturato la loro attenzione in Sardegna. Secondo alcuni utenti della rete, però, Manuela non aveva alcuna intenzione, contrariamente a quanto lei ha ribadito durante il corso di queste settimane, di recuperare la loro relazione ma avrebbe preso parte al reality soltanto per vendicarsi del suo ex, ma sarà realmente così?

A chiarire ogni dubbio ci ha pensato la diretta interessata, pubblicando la prova che quello che ha detto corrisponde alla verità dei fatti. Manuela Carriero ha pubblicato i messaggi con la redazione di Temptation Island, mostrando cosa aveva confidato loro prima dell’inizio del programma.

Manuela Carriero dopo Temptation Island: la verità su Stefano Sirena

Manuela Carriero, come anticipato, ha pubblicato su Instagram i messaggi che lei ha inviato alla redazione di Temptation Island. In questi messaggi, che trovate alle fine di questo articolo, è possibile leggere che la fidanzata confidava alla redazione del programma che sperava realmente di poter recuperare la sua storia con Stefano Sirena, ma purtroppo o per fortuna le cose non sono andate come avrebbe voluto.

Manuela Carriero prima di Temptation Island passava il tempo a chiedersi che cosa sbagliava con il suo ex fidanzato e perché lui non faceva altro che tradirla per poi realizzare che quella sbagliata non era lei, ma che lui avrebbe dovuto lasciarla dopo averla tradita e non continuare una relazione che non aveva senso di esistere. Nonostante ciò Manuela è contenta dell’esperienza che ha fatto e ci tiene a chiarire, contrariamente a quanto molti utenti della rete hanno sospettato, che lei non ha mai lanciato alcuna frecciatina Stefano e che rappresenta un capitolo chiuso della sua vita. Ora Manuela vuole soltanto guardare avanti e godersi la sua storia con Luciano Punzo, il tentatore che le ha rubato il cuore.

Manuela dopo Temptation Island è più intenzionata che mai a voler riprendere in mano le redini della sua vita e a godersi tutto quello che di buono può ancora succedere e che sta succedendo.