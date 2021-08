Giulia De Lellis incontra l’ex fidanzato: la sua reazione lascia di stucco

Giulia De Lellis, mentre era in compagnia di Carlo Beretta, ha incontrato il suo ex fidanzato. La reazione di lei ha lasciato sorpresi i fan.

Giulia De Lellis è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. Il motivo? Il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, ha rivelato che la conduttrice di Love Island, che si sta godendo le meritate vacanze dopo una stagione bella ricca di impegni lavorativi, ha incontrato il suo ex fidanzato mentre era a cena con Carlo Beretta. Un incontro del tutto casuale che sarebbe avvenuto in un noto ristorante, ma a stupire sarebbe stata la reazione di lei. Il motivo?

Giulia De Lellis ha incontrato Andrea Iannone per caso al ristorante e tra i due ci sarebbe stato il gelo. Il settimanale racconta che l’ex coppia non si è rivolta la parola. Tant’è che non si sarebbero nemmeno salutati, ma procediamo con calma e vediamo che cosa racconta nel dettaglio la rivista diretta da Alfonso Signorini.

Andrea Iannone, è gelo con Giulia De Lellis: l’incontro in Sardegna

Giulia De Lellis si trovava in vacanza con Carlo Beretta in Sardegna, che da sempre rappresenta la meta preferita dei vip nostrani. I due avrebbero deciso di cenare in un noto ristorante e fin qui non c’è nulla di male. Peccato che nell’entrare nel locale, l’esperta di tendenze si sia ritrovata faccia a faccia con Andrea Iannone, il suo ex fidanzato, che aveva deciso di aspettare la mezzanotte, nell’attesa di festeggiare il suo compleanno, nel medesimo ristorante.

Tra i due sarebbe calato il gelato. Tant’è che non si sarebbero nemmeno salutati. Il tutto è apparso molto strano di fronte agli occhi degli utenti della rete. In quanto tra Giulia e Andrea, tra l’altro di recente lui si è scagliato contro Cecilia Rodriguez, erano rimasti in ottimi rapporti.

Tant’è che lei lo aveva perfino sostenuto, dopo la fine della loro relazione, quando era ritornata con Andrea Damante, durante la sua battaglia in quanto era stato accusato di doping e sospeso dalle gare. Ma qualcosa sembrerebbe essere cambiato. In quanto i due non si sono nemmeno salutati. Probabilmente si è tratta di una situazione piuttosto imbarazzante, visto che lei era in compagnia del suo nuovo fidanzato, ed entrambi, magari colti alla sprovvista in quanto non si aspettavano di incontrarsi proprio lì, non hanno saputo come reagire.

Giulia De Lellis, almeno per il momento, ha preferito non commentare il gossip che la vede protagonista, ma solitamente lei preferisce volare alto. Non dando spazio a questo tipo di indiscrezioni riguardanti la sfera privata della sua vita.