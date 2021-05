Andrea Iannone e Pierpaolo Petrelli bacchettano Cecilia Rodriguez dopo le dichiarazioni su Giulia Salemi, la sorella di Belen sbotta.

Andrea Iannone e Pierpaolo Pretelli rispondono a Cecilia Rodriguez. La sorella di Belen, ospite di Tommaso Zorzi nella puntata del programma “Il Punto Z” del 5 maggio, ha parlato di Giulia Salemi svelando il motivo per cui ha smesso di seguirla sui social. Durante il racconto, Cecilia Rodriguez ha citato anche Andrea Iannone che ha prontamente replicato con una storia pubblicata su Instagram.

Pierpaolo Pretelli, senza citare Cecilia, ha pubblicato un tweet che è stato interpretato dai fans come una risposta alle dichiarazioni della più piccola delle sorelle Rodriguez.

La replica di Andrea Iannone e Pierpaolo Pretelli a Cecilia Rodriguez

Durante la chiacchierata con Tommaso Zorzi al Punto Z, Cecilia Rodriguez ha parlato di Giulia Salemi svelando il motivo del loro allontanamento. Tra le altre cose, la sorella di Belen ha detto:

“Il problema è che ho visto una ragazza che in quel momento aveva una mezza storia con mio fratello, poi sua mamma aveva detto una cosa su Iannone che la chiamava. Quindi ho fatto uno più uno più uno e ho detto insomma. Non abbiamo mai litigato, abbiamo smesso di seguirci per questo motivo, ma per la verità non è successo niente di che”.

Andrea Iannone, come potete vedere dalla foto qui in alto, oltre a ribadire di essere single e di non avere alcuna storia d’amore, ha replicato alla fidanzata di Ignazio Moser:

“Cecilia Rodriguez la verità è che io non ho mai avuto il numero di Giulia Salemi e non l’ho mai chiamata. Oggi potrebbe essere una buona occasione di invitare lei e il suo fidanzato a bere un buon caffè. Parlare tanto per”.

Anche Pierpaolo Pretelli è intervenuto sulla vicenda e, su Twitter, ha cinguettato: “Parla degli altri chi non ha nulla da raccontare di se“.

Parla degli altri chi non ha nulla da raccontare di se.. — Pierpaolo Pretelli (@pierpaolopretel) May 6, 2021

Cecilia Rodriguez, a sua volta, dopo aver saputo delle polemiche scaturite dalle sue parole, è intervenuta sui social commentando così l’accaduto: “Vorrei dirvi non so quante cose, ma almeno ve ne dico una. Non ce la possiamo fare così. La vita è bella, divertiamoci, godiamocela ma non così. Perché veramente mi sento… su Scherzi a Parte? Non so dove, Le Iene?”.