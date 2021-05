Cecilia Rodriguez, ultimi momenti con Ignazio Moser: il video che nessuno si aspettava

Cecilia Rodriguez saluta il fidanzato Ignazio Moser, nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi 2021, con un malinconico ed emozionante video.

Cecilia Rodriguez sente già la mancanza del fidanzato Ignazio Moser che ha ufficialmente cominciato la sua avventura come concorrente dell’isola dei Famosi 2021. Dopo aver partecipato come ospite alla tredicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, per Cecilia, è iniziato il momento nostalgia.

Senza il fidanzato Ignazio da cui è diventata inseparabile, la sorella di Belen sta provando ad occupare la mentre, ma nella sua testa, il nome di Ignazio rimbomba e sui social si è lasciata andare ai ricordi. Su Instagram, infatti, ha pubblicato un video girato nei giorni precedenti alla partenza di Ignazio per l’Honduras.

In soli sessanta secondi, Cecilia condivide con i fans gli ultimi momenti vissuti a casa con il suo Ignazio prima che cominciasse la sua avventura all’isola dei Famosi.

Gli ultimi momenti insieme di Cecilia Rodriguez con Ignazio Moser prima dell’Isola dei Famosi 2021

Cecilia Rodriguez, immaginando che avrebbe sentito profondamente la mancanza del fidanzato Ignazio Moser, protagonista della tredicesima puntata dell’isola dei Famosi 2021 durante la quale Ilary Blasi si è lasciata andare ad una battuta che ha messo in imbarazzo la sorella di Belen, ha immortalato in un video gli ultimi momenti vissuti con il suo ignazio da poter guardare e riguardare in queste settimane.

Nel video condiviso sui social da Cecilia, Ignazio si mostra mentre si allena, mentre scatta un selfie o mentre regala un sorriso alla fidanzata che lo seguirà attraverso la tv durante la sua permanenza in Honduras. Cecilia, inoltre, ha anche pubblicato una dolce foto in cui si bacia il fidanzato dedicandogli delle parole ricche d’amore.

“Che tu possa fare di questa esperienza un tesoro…Un grandissimo IN BOCCA AL LUPO amore mio. Te amo con todo mi corazón”.

A tifare per Ignazio, dall’Italia, ci sarà anche la sua famiglia, l’amico Andrea Damante e tutta la famiglia Rodriguez: da Belen che ha presentato la figlia Luna ai fan fino ai suoceri Veronica Cozzani e Gustavo Rodriguez.