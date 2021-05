Quali sono le scarpe più di tendenza per l’estate 2021?

L’estate è in arrivo e quest’anno più che mai, dopo tutti i lunghi mesi trascorsi chiusi in casa e costretti a rimanere distanti gli uni dagli altri, la voglia di uscire e di mettersi in mostra è ancora più forte del solito.

Il desiderio di tutti è quello di trovarsi all’aperto, in compagnia, e di tornare a prender parte a quegli eventi conviviali che arricchiscono e rendono colorate le nostre giornate: aperitivi, pranzi fra amici, cene in caratteristici ristoranti, passeggiate all’aperto. E nell’attesa di tutto ciò, per porre fine al look casalingo della pandemia, la cosa migliore da fare è prepararsi per conoscere le ultime tendenze in campo di scarpe per la prossima estate 2021.

Moda scarpe estate 2021: quali sono le tendenze di punta?

I modelli che hanno già sfilato sulle più famose passerelle di moda, che quest’anno si sono svolte anche in modo virtuale, e che troveremo nelle vetrine dei migliori brand del settore anche per la prossima stagione estiva saranno differenti e numerosi.

Intramontabili, indimenticabili e periodicamente rivisitati, non mancheranno gli zoccoli. Nonostante il pubblico si divida sempre in due ben distinte fazioni, fra chi li ama appassionatamente e chi li odia profondamente, gli zoccoli non smettono mai di attirare l’attenzione su di loro. Hermès ce li propone con suola in legno e fascia in pelle, da indossare con i jeans, con i maxi-abiti floreali o con le mise di pizzo di sangallo per creare outfit casual e trendy.

In cima alla classifica delle scarpe più ricercate per i mesi caldi ci sono i sandali platforms che, grazie alla loro suola molto alta ed imponente, pongono piedi e caviglie su un vero e proprio “piedistallo”, permettendo a chi le indossa di sentirsi come una modella durante una sfilata di moda. Versace le presenta in colori accessi e vivaci, come le frizzanti serate estive che si trascorrono in vacanza.

Mocassino vs sneakers: due modi di essere, due stili di vita

L’eleganza del mocassino è indiscutibile. Questo tipo di scarpa rappresenta un must have che non dovrebbe mai mancare nel proprio guardaroba ed in particolare per la prossima estate la scelta dovrebbe ricadere sul modello nero, stile “dark academy” che stanno bene sotto tutto: abiti, jeans e perfino bermuda. Esistono milioni di estimatori dei mocassini che nonostante il passare degli anni non si disinnamorano mai di questo storica calzatura.

Anche gli amanti delle sneakers sono, però, sempre più numerosi e il loro occhio attento è puntato in questo periodo sulle Superga, simbolo storico del made in Italy. Colorate, foderate in pelle o vivacizzate con brillanti cristalli, grazie alla loro comodità sono diventate le regine della quotidianità.

I modelli con tacchi alti: cosa non farsi sfuggire nell’estate 2021?

“Io non so chi abbia inventato i tacchi alti, ma tutte le donne devono loro molto”, lo affermava Marylin Monroe e ancora oggi è un pensiero che accomuna milioni di donne di tutte le età, indipendentemente dalla loro origine e nazionalità. Per la prossima stagione estiva possiamo sfoggiarli seguendo il trend suggerito da Bottega Veneta e da Fendi in versione con calza a rete.

Per chi vuole rimanere più su uno stile classico e raffinato, perfetta è la scarpa col tacco alto corredata di cinturino alla caviglia, che può essere indossata sopra i collant, i calzini oppure semplicemente sulla gamba nuda. Infine, più desiderati che mai anche quest’anno rimangono gli stivali a punta Wandler in pelle lilla con tacco molto alto, da associare a lunghe gonne plissè o a mini-shorts semplici e giovanili.