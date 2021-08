Anticipazioni Beautiful: bomba su Steffy, un segreto le cambia la vita

Anticipazioni Beautiful dall’America, bomba in arrivo su Steffy, Finn e Sheila. Ecco cosa accadrà nella soap

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Anticipazioni Beautiful dall’America: Finn è figlio di Steffy? Ecco cosa accadrà

Nuove anticipazioni in arrivo dalle puntate americane di Beautiful, infatti per vederle in Italia dovremmo attendere ancora molto tempo. Ma intanto sappiamo già che gli eventi che accadranno saranno a dir poco scoppiettanti.

Soprattutto se pensiamo all’argomento principale che ha focalizzato tutta l’attenzione delle nostre ultime anticipazioni: gli effetti del ritorno di Sheila Carter nelle vite dei Forrester. Infatti come già sapete l’ex moglie di Eric farà il suo inaspettato ingresso sulla scena alle nozze di John e Steffy Finnegan.

Accadrà tutto all’improvviso infatti nei più recenti episodi trasmessi negli Stati Uniti, durante il ricevimento lo sposo si è allontanato dagli invitati per sbrigare una telefonata di lavoro riguardante un paziente. Per farlo, Finn si è intrattenuto nella dependance, dove, con sua sorpresa, una donna è emersa dall’ombra: Sheila! La Carter, seguito il dottore fino a lì, si è presentata come sua madre biologica.

Finn deciderà quindi di portare Sheila al festeggiamento del matrimonio, ma sarà totalmente impreparato di fronte alle reazioni dei Forrester: con sgomento il giovane scoprirà come il passato della sua madre biologica e quello della famiglia di sua moglie siano interconnessi attraverso vicende oscure e criminose.

Tuttavia, Finn sarà poi piuttosto confuso sull’atteggiamento da adottare riguardo questa donna appena entrata nella sua vita, come spiega il suo interprete Tanner Novlan: