Anticipazioni Beautiful, il ritorno di Sheila: il perfido segreto

Anticipazioni Beautiful, l’ex moglie di Eric è ufficialmente tornata! Ecco il motivo dietro il suo ritorno: lo avevamo capito tutti

Beautiful, una delle soap più longeve della storia della TV. Approdata in Italia la soap è trasmessa dal 4 giugno 1990, prima su Rai 2 e in seguito, dal 5 aprile 1994, su Canale 5. Sempre nel 1994 fu brevemente trasmessa anche in prima serata da Rete 4.

Sullo sfondo dell’ambiente dell’alta moda di Los Angeles si svolgono le vicende della famiglia Forrester e della loro azienda, dove amore ed intrighi trovano terreno fertile. Beautiful dunque va in onda da 30 anni sulle nostre reti per la bellezza di 8547 puntate.

Beautiful, il ritorno di Sheila è ufficiale: il motivo è noto a tutti

Le anticipazioni dall’america ci confermano tutti i nostri dubbi, il ritorno di Sheila Carter, è ormai assodato. E non solo. La ex moglie di Eric Forrester è anche la madre biologica di John Finnegan, il bel dottore appena entrato (per quanto riguarda gli episodi in onda in Italia) nella vita di Steffy Forrester.

Poiché la distanza tra la nostra programmazione e quella degli USA è attualmente di un anno, ci vorrà ancora un bel po’ affinché sui nostri schermi vada in onda la rivelazione inattesa. Negli episodi in onda negli Stati Uniti, tra l’altro, Finn e Steffy si sposeranno e, proprio nel giorno delle nozze, Sheila farà la sua comparsa rivelando al figlio di essere la sua vera madre.

Ancora non abbiamo certezze su quando Sheila avrebbe avuto questo figlio e come il bambino sia stato dato in adozione a Jack e Li Finnegan. Il padre adottivo di Finn, tra l’altro, è sembrato fin da subito a conoscenza della provenienza “biologica” del figlio: un segreto che ha sempre tenuto nascosto, anche allo stesso Finn. Quest’ultimo, infatti, pur sapendo di essere stato adottato (i genitori glielo hanno rivelato già da bambino), ignorava l’identità della vera madre e scoprirà così che si tratta proprio di uno dei peggiori incubi dei Forrester, nonché la causa che ha portato Steffy a credere la madre Taylor morta per buona parte dell’infanzia.

La Hayes almeno per ora continuerà a latitare nella vicenda, prolungando dunque l’assenza di un confronto con Sheila: le due non si sono mai più riviste da quella sparatoria e Sheila scoprì che Taylor era viva dai giornali, mentre era in scena nella soap “cugina” Febbre D’Amore, durante il 2005.

L’esistenza di un altro figlio di Sheila, dunque, rende la Carter una madre prolifica, visto che sono diverse le maternità affrontate dal personaggio nel corso della sua lunga storia, tra le soap Beautiful e Febbre D’Amore. A tal proposito, la sua interprete Kimberlin Brown ha dichiarato: