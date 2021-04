Carmen Victoria Rodriguez, ecco chi è la nuova fiamma di Andrea Iannone

Carmen Victoria Rodriguez, la nuova ragazza di Andrea Iannone: chi è, età, altezza, Instagram e amicizia con Francesca Sofia Novello.

Chi è Carmen Victoria Rodriguez? Si tratta di una modella venezuelana, nonché ombrellina della MotoGp che è inoltre amica di Francesca Sofia Novello, la compagna di Valentino Rossi. Secondo le ultime indiscrezione la modella si starebbe frequentando con l’ex pilota Andrea Iannone.

Nata a Caracas, sangue per metà dominicano, ha alle spalle gli studi universitari in Amministrazione pubblica presso l’Università centrale del Venezuela.

Carmen Victoria Rodriguez è la nuova fiamma di Andrea Iannone ma scopriamo qualcosa in più su di lei.

Nome: Carmen Victoria Rodriguez

Data di nascita: /

Età: /

Segno zodiacale: /

Professione: modella e ombrellina

Luogo di nascita: Argentina

Altezza: /

Peso: /

Tatuaggi: /

Profilo Instagram ufficiale: @carmenvictoriarodriguez

Carmen ha deciso di inseguire il suo sogno di sfondare nello spettacolo avvicinandosi alla carriera di modella, che ha poi irrobustito con il suo trasferimento a Milano. L’Italia è una delle nazioni che adora e il suo volto non è nuovo al mondo dello sport…

Carmen Victoria Rodriguez: Vita Privata e Andrea Iannone

Purtroppo non si sa praticamente nulla della vita privata della Rodriguez prima del suo arrivo in Italia. Quello che, invece, possiamo dire con certezza è che il suo nome stato già al centro della cronaca rosa rosa per essere stato accostato già nel passato ad Andrea Iannone. Adesso sembrerebbe essere tornata l’alchimia tra i due. Complici di questa ipotesi i reciproci scambi di like e commenti sui social e uno scatto postato da Andrea Iannone che li ritrae insieme sulla sua Ferrari.

Ma non è questo il primo avvistamento dei due: già nel 2018, infatti, il settimanale Chi aveva pizzicato il campione delle due ruote a spasso con due ombrelline… una di queste era proprio Carmen Rodriguez!

Carmen Victoria Rodriguez: l’amicizia con Francesca Sofia Novello

Carmen Victoria Rodriguez ha un’amicizia duratura con la modella di intimo Francesca Sofia Novello.

