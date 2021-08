Soleil Sorge sembrerebbe essere confermata nel cast del Grande Fratello Vip 6, ma per lei sarà un’esperienza tutt’altro che tranquilla.

Soleil Sorge, secondo recenti indiscrezioni, sembrerebbe essere una dei vipponi scelti da Alfonso Signorini per la prossima edizione del GF Vip. Edizione che, salvo cambi di programma o imprevisti, che sono sempre all’ordine del giorno, dovrebbe fare il suo debutto sul piccolo schermo durante i primi giorni di settembre.

Per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne però si preannuncia un percorso tutt’altro che rose e fiori. In quanto secondo quanto rivelato dal giornalista Alberto Dandolo per il settimanale Oggi, Soleil Sorge al GF Vip si troverà in difficoltà fin da subito. In quanto non è stata di certo l’unica con un carattere tutto pepe a superare i provini e potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con qualcuno con cui è in guerra da anni.

Anticipazioni Grande Fratello Vip: si mette male per Soleil Sorge

Alberto Dandolo, oltre ad aver confermato, dunque, la presenza di Soleil Sorge nel cast del Grande Fratello Vip, ha rivelato che la produzione ha pensato fin da subito di rendere il suo percorso nella casa più spiata d’Italia tutt’altro che noioso. In quanto avrebbe scelto di farle trascorrere la sua permanenza nel reality show accanto a qualcuno con cui non è che vada proprio d’amore e d’accordo, ma chi sarà mai?

Purtroppo o per fortuna, Soleil ha una spiccata personalità che non passa di certo inosservata e trovare qualcuno con cui non sia andata d’accordo non è di certo un’impresa difficile, ma vediamo che cosa si può leggere a tal proposito sul settimanale Oggi.

“Soleil entrerà agguerrita nella Casa, ignara del fatto che vi troverà anche una persona con cui è in guerra da anni“ anticipa il giornalista, ma di chi sarà parlando? I nomi di certo non mancano. A partire dal suo ex Luca Onestini, che di recente ha annunciato la fine della sua relazione con Ivana Mrazova, che lei ha lasciato proprio quando era lui a fare quest’esperienza.

O Luca Visamra, che pare aver sostenuto anche lui il provino per il reality show di canale 5, con cui non scorre buon sangue sin dai tempi dell’esperienza all’Isola dei Famosi. Tant’è che hanno perfino discusso in diretta durante uno speciale di Capodanno. Ma potrebbe essere anche Vera Gemma, con cui ha avuto un’accesa discussione durante Pechino Express.

Insomma, Soleil Sorge durante il corso di questi anni si è data piuttosto da fare, ma non ci resta che attendere per scoprirà con chi si ritroverà faccia a faccia una volta iniziata l’esperienza al GF Vip.