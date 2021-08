Trucco viso: ecco come esaltare bene gli zigomi in base alla forma

Trucco viso: ecco le astuzie infallibili per valorizzare bene gli zigomi in base alla loro forma. Il risultato finale ti piacerà moltissimo!

Il viso è il nostro biglietto da visita. L’occhio cade sempre sulla qualità della pelle, se è ben curata si nota subito! Già dopo i quarant’anni (e a volte anche prima) il viso cambia; le zone più esposte all’invecchiamento sono collo, fronte, contorno occhi, zigomi e solchi naso labiali.

E’ importante seguire una corretta skincare routine, concentrandosi su due step fondamentali: detersione e idratazione. I prodotti si scelgono sempre in base al tipo di pelle, a seconda che sia normale, secca, grassa o mista.

Con attenzioni costanti l’incarnato migliora; diventa più compatto e luminoso. Anche il make up gioca un ruolo chiave: se fatto bene, con i prodotti giusti, aiuta a nascondere tutte le imperfezioni.

Quando si parla di trucco, si pensa subito a come esaltare al meglio occhi e labbra. Questo è sicuramente un aspetto importante ma non è tutto. Per ogni make up bisogna partire sempre dal fare una buona base viso, utilizzando fondotinta, ciprie, terre e illuminanti per costruire volumi ed effetti tridimensionali.

Gli zigomi sono una delle parti del viso da valorizzare bene. Si possono scolpire e definire con il make up, senza chirurgia. Ecco quali sono i consigli preziosi da seguire per un risultato fantastico, a prova di selfie!

Trucco viso: le astuzie per valorizzare al meglio gli zigomi

Non c’è trucco viso davvero bello senza gli ‘zigomi giusti’. Cosa vuol dire? Semplicemente che devono essere definiti e scolpiti al meglio.

I make up artist sanno sempre a quale tecnica ricorrere per ottenere il miglior risultato possibile. Ma si può fare bene anche con il fai da te; l’importante però è seguire alcune regole basilari. Le riassumiamo di seguito.

Prediligere prodotti in cipria – Per dare definizione al viso, ovviamente servono i prodotti giusti. Tra tutti, quelli in cipria sono i più adatti per avere un bellissimo effetto naturale.

– Per dare definizione al viso, ovviamente servono i prodotti giusti. Tra tutti, quelli in cipria sono i più adatti per avere un bellissimo effetto naturale. Sì a blush, terre e ciprie – Per alzare e definire al meglio gli zigomi. In commercio si trovano delle palette con tutte le nuance per valorizzare zigomi e guance. La regole d’oro è sempre la stessa: scegliere colori che siano più vicini all’incarnato naturale.

– Per alzare e definire al meglio gli zigomi. In commercio si trovano delle palette con tutte le nuance per valorizzare zigomi e guance. La regole d’oro è sempre la stessa: scegliere colori che siano più vicini all’incarnato naturale. L’importanza del contouring – Con l’utilizzo dei prodotti giusti e le tonalità più adatte al proprio incarnato, si possono definire bene gli zigomi, dando loro un aspetto più alto e pieno. In base ai due toni principali alla base del contouring, si può usare una terra per scurire le zone d’ombra. Con questa tecnica si crea l’illusione ottica di una tridimensionalità verso l’alto degli zigomi, soprattutto nella parte più vicina all’occhio, da esaltare con un buon illuminante.

– Con l’utilizzo dei prodotti giusti e le tonalità più adatte al proprio incarnato, si possono definire bene gli zigomi, dando loro un aspetto più alto e pieno. In base ai due toni principali alla base del contouring, si può usare una terra per scurire le zone d’ombra. Con questa tecnica si crea l’illusione ottica di una tridimensionalità verso l’alto degli zigomi, soprattutto nella parte più vicina all’occhio, da esaltare con un buon illuminante. La definizione delle zone d’ombra – Si costruiscono partendo dall’orecchio e andando verso l’angolo della bocca, con tocchi delicati. In questo caso il prodotto must have è la terra mat. Il gioco di luci e ombre deve essere armonizzato, nel senso che lo stacco di colore tra la terra mat e l’illuminante non si deve notare.

– Si costruiscono partendo dall’orecchio e andando verso l’angolo della bocca, con tocchi delicati. In questo caso il prodotto must have è la terra mat. Il gioco di luci e ombre deve essere armonizzato, nel senso che lo stacco di colore tra la terra mat e l’illuminante non si deve notare. La scelta delle tonalità – E’ uno step importante! Sbagliare le nuance dell’illuminante e della terra può essere un errore visibilissimo. Ogni acquisto va fatto tenendo conto del del proprio incarnato. La terra non deve essere mai più scura di oltre due toni rispetto al colore della pelle. Anche l’illuminante deve essere del colore giusto, né troppo chiaro né troppo perlato. Il consiglio in più: l’illuminante va applicato sempre con le dita.

– E’ uno step importante! Sbagliare le nuance dell’illuminante e della terra può essere un errore visibilissimo. Ogni acquisto va fatto tenendo conto del del proprio incarnato. La terra non deve essere mai più scura di oltre due toni rispetto al colore della pelle. Anche l’illuminante deve essere del colore giusto, né troppo chiaro né troppo perlato. Il consiglio in più: l’illuminante va applicato sempre con le dita. I pennelli da usare – Per la terra mat che definisce la zona appena sotto lo zigomo, bisogna utilizzare un pennello piccolo e piatto. Invece, per sfumare dopo aver creato il gioco di luci e ombre, serve un pennello grande a setole morbide.

Sì alle piccole quantità di colore – Soprattutto quando si è alle prime armi con il contouring. Meglio cominciare con le piccole quantità per poi aumentarle progressivamente, una volta acquisita bene la tecnica.