Il fratello di Meghan Markle al GF VIP australiano promette di fare faville: Thomas Jr ha già cominciato a rilasciare affermazioni molto dure sulla sua famosa sorella minore e sul Principe Harry.

Meghan Markle si ama o si odia: non è possibile adottare mezze misure nei confronti della moglie del Principe Harry. Purtroppo, della fetta di opinione pubblica che ha una pessima opinione di Meghan c’è la quasi totalità della sua famiglia.

Come si sa, infatti, Meghan Markle ha un ottimo rapporto soltanto con la madre Doria Ragland, unico membro della famiglia dell’attrice ad aver preso parte alla cerimonia del matrimonio tra Harry e Meghan.

Il padre di Meghan è sempre stato accuratamente escluso dalla vita pubblica della figlia, così come tutti i suoi fratelli che, in realtà, sono fratellastri nati dal primo matrimonio del padre.

Thomas Markle Jr è il fratellastro maggiore di Meghan e, proprio in virtù del suo punto di vista privilegiato sull’infanzia e sull’adolescenza della Duchessa di Sussex è stato scelto come concorrente del Grande Fratello VIP australiano di quest’anno.

Se i produttori del reality show puntavano su di lui per catturare l’attenzione del pubblico di certo hanno già vinto: Thomas Jr non ha perso tempo e ha già cominciato a fare rivelazioni scomode.

Il fratello di Meghan Markle al GF VIP e i commenti che fanno rabbrividire i Sussex

La famiglia di Meghan Markle è sempre stata fonte di grande imbarazzo per la Famiglia Reale, e le origini africane di mamma Doria sono letteralmente il problema minore.

Il padre di Meghan Markle è sempre stato in profondo conflitto con la figlia, che da un certo punto in poi della sua vita ha completamente tagliato i rapporti con lui. Thomas è stato ripetutamente accusato di aver tentato di sfruttare l’immagine e la fama della figlia per far soldi, arrivando a vendere ai giornali delle foto private di Meghan in bikini nel periodo in cui lei faceva ancora parte della Famiglia Reale.

La sorellastra di Meghan, Samantha, è invece disabile e ha sempre affermato che Meghan è letteralmente sparita, tagliando tutti i ponti con lei nel momento in cui ha cominciato ad assaporare la vita di corte.

Ma probabilmente la persona più imbarazzante in assoluto della famiglia Markle è proprio il fratellastro cinquantacinquenne di Meghan Thomas Junior, il quale nel 2017, cioè mentre Meghan aveva già cominciato a frequentare Harry, è stato arrestato per aver puntato una pistola alla tempia di una donna durante una lite tra ubriachi.

Thomas Jr fa il serramentista, quindi ha sempre condotto una vita modesta, simile a quella di milioni di altri americani. Non stupisce quindi che abbia accettato subito di partecipare al Grande Fratello VIP americano nella speranza di guadagnare soldi facili alle spalle della sua sorellastra.

Proprio le sue rivelazioni, alimentate dal pessimo rapporto che l’uomo ha instaurato con Meghan, avrebbero potuto interessare moltissimo il pubblico internazionale affamato di gossip: e le cose sono andate esattamente così, da ancora prima che Thomas mettesse piede nella Casa.

Thomas Jr attualmente ha già raggiunto l’Australia e si trova in un hotel letteralmente blindato, dove i concorrenti stanno trascorrendo un periodo di 2 settimane di quarantena per essere certi che non siano positivi al Coronavirus.

In questo lasso di tempo che precede la vera e propria entrata nella casa, Thomas Jr ha già affermato, parlando del Principe Harry: “Io lo avevo avvertito: Meghan gli avrebbe rovinato la vita. È una donna superficiale”.

L’uomo ha addirittura dichiarato di aver tentato di fermare il matrimonio tra Meghan e Harry nel 2018, avvertendo direttamente lo sposo. “Meghan non è la donna giusta per te” gli avrebbe detto, ma non sarebbe stato minimamente ascoltato.

Dopo queste affermazioni (e dopo aver affermato in passato che da ragazzina Meghan era egocentrica e prepotente), non c’è affatto da stupirsi se il padre e il fratello di Meghan non sono stati invitati al matrimonio!

C’è da dire che i familiari di Meghan non sono stati gli unici a lamentare un trattamento davvero crudele da parte della Duchessa: lo ha fatto anche l’ex marito parlando del modo in cui l’attrice gli comunicò che il loro matrimonio era finito.