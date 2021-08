Se volete stupite tutti con una ricetta carina e poco impegnativa, i tramezzini fruttata sono tutto quello che vi serve. Ecco la ricetta passo dopo passo

Per fare un buon tramezzino non serve necessariamente il pane bianco oppure il lane in casetta. Ce lo dimostra questa facile ricetta di Benedetta Rossi che sostituisce l’elemento principale con una frittata classica a base di uova e foraggio grattugiato

->> LEGGI ANCHE: La frittata non viene mai come vorresti? Ecco dove sbagli

Un’idea originalissima, da servire come antipasto, durante un buffet, un aperitivo ma anche da portare con noi al lavoro oppure per un pranzo al sacco. Uno dei tanti vantaggi è che possiamo prepararli in largo anticipo, anche la sera prima, tenendoli in frigorifero fino a quando servono senza il pericolo che si rovinino.

Tramezzini frittata, farciamoli come vogliamo

La farcitura che abbiamo usato per questi tramezzini frittata è a base di pomodoro e mozzarella, ma in realtà potete usare tutte quello che volete e che si accompagna bene con la frittata. E adesso vediamo insieme come prepararli.

Ingredienti (per 16 tramezzini)

8 uova

300 ml di latte

1ucchiaio di amido di mais

2 cucchiai di olio d’oliva

60 g di formaggio grattugiato

1 cipollotto

Per farcire

maionese q.b

mozzarella q.b.

pomodoro cuore di bue q.b.

Preparazione

Rompete le uova in una ciotola capiente. Poi unite il latte e l’olio d’oliva, iniziando a mescolare bene con una frusta a mano oppure un cucchiaio di legno. Quando i liquidi sono ben amalgamati, aggiungete anche il formaggio grattugiato.

LEGGI ANCHE -> Adori la pizza in teglia? Ti sveliamo i trucchi per renderla più buona

Date un’altra girata e poi unite l’amido di mais e un cipollotto tritato finemente. Ma se volete, potete anche aggiungere uno spicchio di aglio tritato, della paprika dolce, della curcuma o le spezie che più amate. Girate per amalgamare tutto e la vostra base è pronta

Prendete due teglie in alluminio, oppure anche di quelle ‘usa e getta’ e versate la base della frittata dividendola in due parti uguali. Mettete a cuocere per 15-20 minuti in forno ventilato a 180°. Quando le fruttate sono cotte, sfornatele e lasciatele raffreddare bene prima di sformarle.

Una volta che le due parti di frittata sono belle fredde, potete passare alla farcitura. Sulla base di una, spalmate un po’ di maionese o altra salsa. Poi fettine di mozzarella fiordilatte e fettine di pomodoro cuore di bue.

Poi coprite con il secondo rettangolo di frittata, tagliate tutto in quattro e poi ogni pezzo in due seguendo la diagonale per formate i vostri tramezzini di frittata triangolari. Potete servirli subito, oppure tenerli in frigorifero fino a pochi minuti prima del servizio.