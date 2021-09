Le onde piatte sono la nuova passione di Federico Fashion Style, che di recente le ha portate a un nuovo livello di glamour, realizzandole in combinazione con i capelli sfumati che sono uno dei suoi hairstyle iconici. Quest’acconciatura può essere realizzata anche a casa: ecco come!

Le onde piatte o flat waves rappresentano un’acconciatura perfetta per i capelli lunghi o molto lunghi: sono infatti in grado di dare corpo e stile a una chioma che, con una messa in piega meno perfetta, potrebbe risultare piatta, pesante e senza personalità.

Federico Fashion Style ha proposto questo look nel suo salone abbinandolo alla tinta sfumata, cioè a un balayage eseguito in maniera che sembri il più naturale possibile.

Ecco come si realizza a casa (e a chi sta bene) una delle pieghe più glamour della storia dell’hairstyle.

Onde piatte come quelle di Federico Fashion Style? Si fanno così!

Le onde piatte sono un particolare tipo di onda che conferisce movimento ai capelli senza creare un volume eccessivo. Per questo motivo sono particolarmente adatte alle donne che hanno o che vogliono avere capelli mossi ma dall’andamento verticale, quindi non gonfi e molto disciplinati.

Si tratta di un hair style molto in voga negli anni Cinquanta, tanto da diventare un vero e proprio simbolo dell’eleganza e del glamour femminile di un’intera epoca.

Nelle ultime settimane anche Giulia De Lellis lo ha scelto per prendere parte a un importante evento di moda a Venezia.

Naturalmente nei decenni passati le lunghe chiome che venivano ondulate erano caratterizzate da un unico colore dalla radice alle punte. Oggi, grazie a tecniche di hairstyle sempre più raffinate, è possibile conferire profondità e struttura cromatica alla capigliatura, utilizzando diverse sfumature di colore al fine rendere più armonici i tratti del viso.

Questa tecnica di colorazione è conosciuta con il nome di French Balayage, e si sposa molto bene con i tagli scalati che presentano ciocche di capelli ad altezze differenti.

I capelli molto lunghi e senza grandi variazioni di lunghezza (quindi dritti o poco scalati) sono perfetti invece per un balayage classico, che mira a riprodurre un effetto schiarimento molto naturale senza l’utilizzo di prodotti chimici aggressivi, che potrebbero danneggiare la struttura del capello.

Bisogna ammettere però che le onde piatte fanno la propria bellissima figura anche su chiome monocromatiche, a patto naturalmente di saperle realizzare come si deve.

Innanzitutto è necessario specificare che per realizzare queste onde è necessaria una comune piastra per capelli e non il ferro rotondo che si utilizza di solito per creare onde e boccoli “in 3D”.

Questa piega si realizza facendo rimanere i capelli molto a lungo a contatto con la piastra, quindi per mantenere l’integrità dei capelli proteggendoli dal calore eccessivo, il consiglio è di utilizzare un prodotto termo protettore prima di procedere alla piega.

Lo strumento ideale per realizzare questa piega è una piastra piuttosto larga e non molto sottile come quelle di ultima generazione. L’obiettivo è utilizzare una piastra che sia in grado di lisciare un’ampia area di capelli contemporaneamente per velocizzare il lavoro.

La divisione delle ciocche è importantissima, infatti si dovranno lavorare ciocche piuttosto piccole dall’andamento orizzontale, cioè che non raccolgano capelli le cui radici siano vicine in senso orizzontale, e non in senso verticale (dalla cima della testa al collo).

Dopo aver disciplinato le ciocche con un pettine sarà necessario farle passare attraverso la piastra piegandole in maniera da formare delle onde e dando contemporaneamente dei piccoli e frequenti colpi di piastra per fissare la piega desiderata in ogni centimetro del capello.

Come tutte le pieghe complesse eseguite su capelli lunghi, questo particolare tipo di piega necessiterà di un po’ di tempo per essere eseguita correttamente.

Anche se è possibile realizzare questa piega da sole a casa, è consigliabile chiedere l’aiuto di un’amica, soprattutto per creare le onde nella parte posteriore della testa

Naturalmente è possibile mantenere un effetto molto composto e ordinato spruzzando un prodotto fissante come la lacca sui capelli appena messi in piega. Per un effetto più naturale e “spettinato”, basterà passare dolcemente le dita lungo le ciocche per dividerle senza scomporle troppo e, solo a questo punto, fissarle con una leggera spruzzata di lacca.

Se la chioma da mettere in piega è molto lunga e molto folta l’ideale è utilizzare la lacca sui capelli mano a mano che si crea la messa in piega, quindi prima su quelli più vicini al collo e successivamente su quelli più vicini alla parte esterna della testa.