Cottura del trucco, vi sembra una follia? Eppure i make up artist si sono innamorati di questa tecnica

La tecnica make-up che prevede la cottura del trucco ha fatto innamorare i make-up artist di modelle e le influencer di tutto il mondo: oggi conquisterà senza dubbio anche voi.

Il mondo del make up corre veloce e le tecniche si moltiplicano e aggiornano di continuo. Abbiamo imparato a conoscere molte di loro, come contouring e highlighting, ma forse alcuni dettagli potrebbero ancora sfuggirci.

Abbiamo infatti parlato anche del baking ma potremmo non averne compreso a pieno l’essenza, per così dire.

Forse infatti non tutti sanno che il termine che dà il nome a questa tecnica, “baking”, significa letteralmente “cottura al forno”. E no, non è affatto un caso. Volete sapere perché?

Cottura del trucco, la tecnica del momento che vi conquisterà

La tecnica del baking mira a rendere più la pelle più levigata, compatta, luminosa e distesa, attenuando anche i piccoli segni d’espressione.

Per ottenere tale risultato basterà applicare con cura il fondotinta e poi il correttore, uno più coprente per la zona delle occhiaie e uno illuminante per la zona della fronte e del mento.

E’ qui poi che si passa alla tecnica, per così dire, di “cottura”. Aiutandosi con una spugnetta umida si dovrà passare abbondantemente la cipria su tutte le zone in cui si è precedentemente applicato il correttore: l’obbiettivo è che queste parti diventino totalmente bianche.

Per completare la “cottura” occorrerà ora attendere circa 10 minuti, per poi rimuovere delicatamente l’eccesso di cipria con l’aiuto di un pennello dalle setole morbide. L’effetto lifting sarà istantaneo e il trucco durerà più a lungo e sarà anche resistente al sudore e al caldo.

Ecco dunque svelato il segreto della tecnica di cottura del trucco, un metodo che le star già hanno imparato ad amare, che le influencer utilizzano quotidianamente e del quale presto anche voi non saprete più fare a meno.

Fidatevi, basterà provare anche solo una volta e rimarrete senza dubbio conquistate.

