Vi ricordate di Barbara De Santi? A Uomini e Donne era l’acerrima nemica di Gemma Galgani. Oggi sfoggia un fisico da capogiro.

Barbara De Santi è stata senza dubbio una delle protagoniste indiscusse del Trono Over di Uomini e Donne. La dama, infatti, durante la sua lunga permanenza in trasmissione, non è di certo passata inosservata e non solo per le sue conoscenze, che purtroppo non sono andate come avrebbe sperato.

Tra Barbara De Santi e Gemma Galgani non c’è mai stato un buon rapporto. Tant’è che la dama di Torino, anni fa, presa dalla rabbia le rovesciò anche un bicchiere d’acqua addosso mentre si trovavano in studio, ma la De Santi non è mai andata d’accordo nemmeno con lo storico opinionista Gianni Sperti con cui ha discusso anche poco prima di concludere la sua esperienza all’interno del programma di Maria De Filippi. Ma com’è diventata ora la dama dopo il suo addio al dating show di canale 5? Oggi Barbara sfoggia un fisico da far girare la testa.

Com’è cambiata Barbara De Santi dopo Uomini e Donne

Certo, è bene precisare che Barbara De Santi a Uomini e Donne non manca da tantissimo tempo. In quanto faceva parte del parterre delle dame del programma fino all’edizione 2020. Poi durante la passata stagione non è stata più confermata all’interno del cast e lei non mai nascosto che non le sarebbe dispiaciuto ritornare a fare parte del programma, ma la redazione ha preferito puntare su volti nuovi piuttosto che gli storici protagonisti. Fatta eccezione per Gemma Galgani, ovviamente.

Barbara dopo la fine della sua presenza nel programma di successo di Maria De Filippi appare in splendida forma e sul suo profilo Instagram, durante un recente scatto pubblicato, indossa un bellissimo costume che le ha permesso di sfoggiare il suo fisico da capogiro. La De Santi, infatti, nonostante non sia più una ragazzina, possiede un corpo da far invidia ad una ventenne ma dopo di tutto lei non ha mai nascosto di tenere molto alla forma fisica. In quanto non solo è solita allenarsi, ma segue anche una sana alimentazione che le ha permesso di poter fare un figurone durante queste calde settimane di estate.

Barbara De Santi dopo Uomini e Donne appare più bella che mai e in splendida forma e il pubblico del piccolo schermo, insieme a quello della rete, spera ancora che lei possa tornare a far parte dello show durante la prossima edizione e chissà che Maria non ascolti l’appello del suo fedele pubblico.