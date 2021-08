Panico per l’ex di Uomini e Donne. Il racconto agghiacciante: ‘Mi seguiva, avevo paura’

Un racconto di quelli veramente spaventosi è stato recentemente fornito da una storica ex di Uomini e Donne, vittima di uno spaventoso episodio.

Stalker, un vero e proprio incubo che, purtroppo, molte donne hanno dovuto conoscere negli anni.

Recentemente ne è stata vittima anche una famosa ex di Uomini e Donne. La ragazza ha all’improvviso visto una persona invadere letteralmente la sua vita, intrufolarsi, per così dire, senza chiedere il permesso.

L’ossessione ha così presto preso il sopravvento e la paura è stata tanta che la ragazza ha persino deciso di cambiare immediatamente casa.

Scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

Nicole Mazzocato confessa: “mi sono molto spaventata”

A raccontare il suo incubo personale su Instagram è stata Nicole Mazzoccato, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che da qualche tempo era sparita dai social. Il motivo purtroppo era a quanto pare particolarmente grave e, non appena si è sentita pronta, è stata la stessa ragazza a spiegarlo.

Ecco il racconto fornito da Nicole su Instagram e riportato sul famoso sito Isa e Chia:

“C’è stato un periodo in cui mi chiedevate perché ero sparita. Ero sparita perché avevo una persona che mi seguiva. Uno stalker. Che aveva capito dove abitavo e si è presentato sotto casa mia. E’ stato denunciato, ma continuava a scrivere delle cose poco carine ecc ecc. Fortunatamente abitavo davanti ai Carabinieri, quindi ho cercato di bloccare subito la situazione. Sono una ragazza che vive sola. Abitavo vicino alla stazione… mi sono molto spaventata. Poi io ho paura solo di una cosa nella vita: delle persone pazze. Delle persone che non hanno controllo su loro stesse, perché sono disposte a fare di tutto. Quello mi mette veramente tanta paura. […] Ti senti veramente impotente. Sentivo di non poter fare più nulla, perché qualsiasi cosa facessi, questa persona era convinta che la facessi per lui. Follia totale”

La ragazza ha deciso di sporgere denuncia e, per sicurezza, ha anche cambiato le sue abitudini. Basterà tutto ciò per uscire dall’incubo? Noi ci auguriamo fermamente di sì.