Le scarpe nuove fanno male? Ecco qualche trucco per evitare il dolore

Le scarpe nuove sono belle ma spesso anche una vera e propria tortura, a cui oggi però proviamo a dire basta grazie ad alcuni trucchi a dir poco geniali.

E’ vero, a noi donne piace lo shopping in generale ma dobbiamo ammetter poi che ognuna di noi ha la sua tipologia di acquisto preferito. C’è chi ama le borse, chi i gioielli e chi, ovviamente, le scarpe.

Queste ultime sono solite riscuotere un notevole successo, e pensare che spesso sono una vera e propria fonte di problemi. Chi non ha mai sperimentato il dolore di una lunga giornata sui tacchi?

Un altro problema comune sono poi le scarpe nuove che fanno male, spesso tanto male ma, per fortuna, stiamo per scoprire insieme come si può risolvere questo problema grazie a pochi semplici trucchi.

Se le scarpe nuove fanno male tu prova questi trucchi

Le soluzioni per evitare di soffrire per le scarpe nuove che fanno male sono essenzialmente di due tipi: preventive e d’emergenza. Le prime ci porteranno ad evitare le scarpe più nocive, le seconde consentiranno di tamponare la situazione non appena il dolore farà capolino.

Andiamo ora a scoprirle insieme una per una:

Non accaniamoci – Se ci rendiamo conto riprovandole a casa che quelle scarpe proprio non fanno per noi inutile insistere: torniamo in negozio e cambiamo numero, probabilmente abbiamo fatto una scelta sbagliata

Cerotti contro le vesciche – Può sembrare banale ma averle in borsa se si esce con delle scarpe nuove è semplicemente essenziale.

Gel cerato – Ottima alternativa a cerottini poiché, “lubrificando” il piede, non si avrà più la sensazione di sfregamento che è causa del dolore.

LEGGI ANCHE –> I 10 trucchi per indossare i Tacchi alti senza soffrire

Soletta in gel – Soluzione perfetta qualora a dolere fosse la pianta del piede. La camminata verrà ammortizzata e il beneficio sarà istantaneo

Camminata di prova – Mettete uno spesso calzettone, indossate le scarpe nuove e iniziate a fare su e giù per casa. E’ un ottimo modo per ammorbidire la scarpa ed evitare vesciche, soprattutto sopra il tallone

Conoscevate queste soluzioni? Quali sono per voi le più valide? Il prossimo acquisto di scarpe nuove sarà senza dubbio più piacevole.