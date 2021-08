Noel Formica ha preso parte qualche tempo fa a Uomini e Donne, facendo infuriare Maria De Filippi. Oggi stentereste a riconoscerla.

Noel Formica è stata una delle dame più famose del parterre del Trono Over di Uomini e Donne. La sua presenza all’interno del programma non è di certo passata inosservata. In quanto ha avuto frequentazioni con alcuni dei cavalieri più famosi del dating show di canale 5, ma non solo. Insieme ad Armando Incarnato, Noel detiene un vero e proprio record in quanto ha ricevuto un provvedimento disciplinare. La sua conoscenza con il cavaliere partenopeo, che fa ancora parte del programma, non aveva convinto la redazione, che sospettava che oltre alle liti in studio ci fosse qualcosa di più.

La redazione, infatti, non si sbagliava in quanto Armando e Noel erano fidanzati in gran segreto e per questo motivo Maria De Filippi aveva mostrato loro la porta di uscita. Lei scelse in un primo momento di non presentarsi in studio, ma dopo che lui aveva raccontato di essere stato ingannato, aveva optato di tornare per raccontare la sua versione della storia ed ovviamente non sono mancate le liti e gli attacchi.

Da quel momento sono passati svariati anni, ma Noel Formica di Uomini e Donne, seppur diversa, appare più bella che mai.

Noel Formica dopo Uomini e Donne: com’è diventata oggi

Noel Formica da quel momento ha detto addio al mondo del piccolo schermo ed un suo ritorno negli studi di Uomini e Donne ci sembra davvero improbabile, ma che cosa fa oggi e com’è diventata? L’ex dama del Trono Over ha continuato con la sua vita di sempre, portando a termine la sua professione di arredatrice di interni. Per quanto riguarda il suo look, invece, ha deciso di apportare qualche modifica.

Quando faceva parte del programma tutto dedicato all’amore di Maria De Filippi, era solito sfoggiare una capigliatura chiara. Oggi invece sembrerebbe aver cambiato idea. In quanto sui social ha optato per un colore decisamente più scuro.

LEGGI ANCHE –> Vi ricordate di Elga Profili di Uomini e Donne? Oggi è irriconoscibile: ha un corpo da urlo

Nonostante il cambio di look, Noel Formica appare più bella che mai, ma dopo di tutto la bellezza è sempre stata una caratteristica della sua persona che non era di certo sfuggita al pubblico del piccolo schermo e nemmeno ai cavalieri del parterre maschile del Trono Over. In quanto per svariato tempo, è stata una delle dame più corteggiate del programma.

LEGGI ANCHE –> Vi ricordate Aurora Tropea, la dama scappata da Uomini e Donne? Incredibile come appare oggi

Noel di Uomini e Donne ha chiuso con il mondo del piccolo schermo, ma i telespettatori ricordano ancora il suo percorso all’interno del programma.