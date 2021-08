Besciamella pronta? Ecco i trucchi per renderla buona come quella fatta in casa

Scopri come usare al meglio la besciamella già pronta e dar vita a ricette sfiziose e adatte a tutta la famiglia.

La besciamella è una preparazione base che si può trovare come ingrediente per svariate ricette. Si tratta di una crema morbida che può aiutare ad impreziosire sia i primi che i secondi ma che si mostra perfetta anche per contorni e stuzzichini. Una preparazione che solitamente è preferibile preparare a casa in modo genuino ma che a volte, per mancanza di tempo o di voglia ci si trova ad evitare di affrontare, optando per la più comune besciamella già pronta.

Sebbene il consiglio sia quello di provare ad avvicinarsi alla besciamella fatta in casa e la cui ricetta è davvero più semplice di quanto si pensi, a volte è importante anche fare di necessità virtù. E a tal proposito, oggi cercheremo di scoprire come rendere una besciamella acquistata già pronta buona quasi come quella fatta in casa.

I trucchi per usare al meglio la besciamella pronta

Una besciamella confezionata è solitamente vista come qualcosa di negativo, specie se si hanno ospiti a cena e si ha voglia di sorprenderli con qualcosa di buono. Eppure, è possibile usare quella che si ha già in casa senza paure. Grazie ad alcuni piccoli accorgimenti si può infatti farla rendere al meglio ed inserirla nelle varie preparazioni in modo da non far sentire alcuna differenza con quella casalinga. Scopriamo quindi come procedere per dar vita a ricette golose anche con una besciamella pronta.

Scegliere la besciamella giusta. Partiamo dalle basi e cerchiamo di prestare attenzione nella scelta della besciamella da acquistare. Prenderne una qualsiasi non è infatti la scelta giusta. Il segreto, in questo caso, sta nell’optare per una che abbia pochissimi ingredienti che siano il più possibile simili a quelli della ricetta originale. In questo modo (sopratutto optando per quelle bio e a base di ingredienti genuini) si potrà contare su un prodotto di qualità ed in grado di offrire una consistenza ed un sapore accettabili.

Mixarla ad ingredienti di qualità. Quando si scalda la besciamella pronta si può optare per aggiungerle qualche ingrediente speciale come del buon parmigiano 30 mesi. Questo ne esalterà il sapore, rendendola più golosa. Un’alternativa meno salata e che si sentirà meno arrotondando però il sapore finale è quella di aggiungere un po’ di panna liquida. In questo modo si inizierà a godere di qualcosa di più saporito e facilmente adattabile a tante ricette.

Inserirla in preparazioni semplici. La besciamella serve ad esaltare i sapori, donare un effetto vellutato a ciò che si mangia e donare al contempo un aspetto esteticamente migliore. Tutti risultati che con qualche astuzia si possono ottenere anche con un prodotto acquistato. Ciò che conta è scegliere sempre preparazioni semplici e a base di ingredienti genuini ed in grado di offrire gusto alla pietanza. In questo modo, non dovendo fare affidamento esclusivamente sulla besciamella, le possibilità di riuscita saranno senza alcun dubbio migliori.

Idee semplici e sfiziose per usare al meglio la besciamella pronta

Scoperti i trucchi per rendere una besciamella pronta buona come quella casalinga, è ora di scoprire come impiegarla in cucina. Si tratta di idee semplici che si prestano anche a chi si trova con della besciamella fatta in casa ma avanzata e che se non usata rischia di andare a male. Dopotutto, sprecare del buon cibo è sempre un peccato, no? Quindi perché non trovare modi sempre nuovi per dar vita a qualcosa di buono? Eccone alcuni.

La pasta saltata in padella con besciamella. Una besciamella gustosa può rendere più buono qualsiasi piatto di pasta. Un buon modo per usarla è quindi quello di saltarla in padella con la pasta. Ancor meglio se, come suggerito prima, per quella pronta si farà uso di un po’ di parmigiano. Il risultato finale sarà sorprendentemente buono.

Il rotolo di pasta sfoglia con besciamella e formaggio. Un’altra preparazione basica e perfetta per ogni occasione è quella del rotolo di pasta sfoglia da riempire con besciamella e formaggio. Un classico che si può usare come piatto unico ma anche solo come antipasto e al quale si potranno aggiungere ingredienti sempre nuovi ed in grado di portare colore e allegria in tavola.

Le sfogline ripiene di besciamella. Sempre con la pasta sfoglia si può dar vita a sfogline o simil pizzette ripiene di besciamella. Un modo semplice per godere di qualcosa di buono senza sbattersi più di tanto in cucina. Basterà far andare la fantasia ed usare gli ingredienti che si hanno in casa, per dar vita a qualcosa di nuovo ed il cui gusto risulterà piacevole a tutti.

Le verdure gratinate con besciamella. Anche le verdure possono essere rese in chiave golosa. Per farlo basta saltarle in padella e metterle a gratinare in forno con della besciamella e del parmigiano. Un modo perfetto per utilizzare la besciamella avanzata senza fare sprechi e rendendo i pasti più saporiti che mai.

La besciamella dolce. Non tutti lo sanno ma la besciamella può rendere bene anche sotto forma di dolce. Ciò che conta è sceglierne una che non sia salata di base. La si può infatti usare per riutilizzare panettoni o dolci di Pasqua avanzati o per dar vita ad una morbida crema al cacao tutta da gustare. Un modo sicuramente diverso per darle nuova vita e per sorprendere tutti.

Le idee qui proposte sono ovviamente solo alcune delle tante a cui si può dare facilmente vita. Ciò che conta è dar libero sfogo alla fantasia e alla voglia di preparare piatti buoni e sempre diversi, senza dimenticare i trucchi per far si che la besciamella risulti sempre buona come quella appena fatta.