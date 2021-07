La gonna maxi è un capo passepartout dell’estate: si abbina letteralmente a qualsiasi cosa, sta bene su qualsiasi fisico e soprattutto è adatta a qualsiasi occasione. Ecco qualche spunto per creare 5 fantastici look con questo capo di abbigliamento super versatile.

La gonna maxi è un capo estremamente fresco e comodo d’estate, poiché a differenza dei pantaloni non aderisce alle gambe e permette la circolazione dell’aria anche nelle “zone basse” ma, a differenza di minigonne e pantaloncini, non espone troppa pelle, facendo sentire a proprio agio anche le donne che preferiscono non mettere le gambe in mostra.

In virtù di questa comodità la gonna maxi è un capo estivo molto amato. Un altro motivo per cui è assolutamente adorato da un gran numero di donne è che esistono moltissimi modelli di gonna maxi: svasata, dritta o a sirena, con spacchi o senza, a vita alta o bassa, con stampe o a tinta unita.

Questo ci permetterà di creare look molto diversi utilizzando soltanto un po’ di astuzia e di fantasia nello scegliere gli abbinamenti.

5 Look con la gonna maxi da provare nell’estate 2021

Esattamente come accade per qualsiasi altro capo, prima di indossare una gonna maxi bisogna capire come si intende integrarla all’interno del proprio outfit in maniera da abbinare ad essa dei capi che che la completino in maniera armoniosa ed equilibrata.

La regola principale è scegliere un modello adeguato al proprio fisico: chi la un fisico a pera starà benissimo con una gonna maxi a trapezio o a ruota, che cioè si allarghi sul fondo senza aderire eccessivamente ai fianchi e alle cosce.

Chi ha un fisico a rettangolo dovrebbe evitare assolutamente le gonne maxi dritte e optare per gonne a trapezio, a ruota o a sirena. Queste ultime sono perfette per dare alla figura quella sinuosità che alle donne dal fisico molto longilineo a volte manca.

Infine, chi ha un fisico a mela dovrebbe scegliere gonne a vita alta o molto alta, in maniera da allungare visivamente la parte inferiore del corpo che, in un fisico a mela, risulta sempre un po’ troppo corta.

Look Chic e Romantico con la gonna maxi

Una gonna maxi leggera e vaporosa in colori pastello è davvero il top per realizzare un look elegante e romantico che però non lascia spazio all’esagerazione.

In questo caso si è optato per un abbinamento color block: top nero e sandali neri completano perfettamente, con un elegante gioco di contrasti, la gonna lunga e plissettata che conferisce movimento all’intero look.

Look Casual con gonna maxi a fantasia

Per un look casual la gonna maxi stampata è davvero l’ideale, perché consente di realizzare un look davvero extra comodo, fresco e originale intorno ad un unico capo.

Il consiglio in questo caso è di scegliere capi semplici e a tinta unita per completare l’outfit, così da non appesantire l’outfit con l’uso di troppe stampe.

Una buona idea, per creare un look armonico, consiste nello scegliere abbinamenti e accessori degli stessi colori della gonna ma di un tono più scuro o più chiaro. Il top assoluto è abbinare la maxi gonna alla camicia di jeans.

Look Glamour con gonna maxi all’uncinetto

Il crochet è tornato prepotentemente alla ribalta nel corso dell’estate 2021: è stato scelto anche da Chiara Ferragni per gli adorabili look della sua piccola Vittoria ed è diventato letteralmente un must have.

Le gonne maxi all’uncinetto sono capi particolarissimi e assolutamente glamour, che lasciano intravedere le forme del corpo in un complesso quanto affascinante gioco di trasparenze.

Naturalmente per sentirsi a proprio agio con questo genere di capo è necessario avere un fisico scolpito o con il quale ci si sente a proprio agio, inoltre bisogna studiare con grande attenzione la biancheria da indossare sotto la gonna maxi in maniera da unire fascino e comfort. Consigliatissime le culotte color carne o a contrasto, abbinate alla parte superiore dell’outfit (nere con top nero, bianche con top bianco e così via).

Le gonne all’uncinetto risultano piuttosto pesanti da indossare, a causa della consistenza e del peso specifico del filo con cui sono realizzate. Ne deriva che questo capo si appoggia al corpo sottolineando ogni curva e finisce per assomigliare inevitabilmente a una gonna a sirena (cioè aderente fino alle ginocchia e più svasata sul fondo) a prescindere dal modello di base.

Il consiglio quindi è di riflettere accuratamente prima di scegliere una gonna del genere, per non finire con il guardarsi allo specchio e convincersi di essere più grasse o meno in forma di quanto si è davvero.

Un ultimo tip: i tacchi a spillo vanno lasciati a casa quando si indossa una gonna crochet. Il pericolo che i tacchi si impiglino nell’orlo traforato della gonna e faccia inciampare chi li porta è altissimo. Meglio un paio di bellissimi sandali rasoterra, scarpe con le zeppe, pantofoline o addirittura sneakers.

Il look gipsy con la gonna stampata

Il look gipsy o boho chic è estremamente gettonato in estate, perché consente di accostare colori e fantasie in maniera estremamente originale e molto armonica, abbinando anche collane etniche e accessori particolari che danno al look un’impronta assolutamente personale e inimitabile.

Il consiglio di base quando si sceglie di indossare una maxi gonna gipsy è di limitare l’uso dei colori nel resto del look. La scelta più sicura è di utilizzare colori neutri per il top e le scarpe e di dare altre note di colore soltanto attraverso la scelta dei gioielli.

Un’alternativa è scegliere uno dei colori predominanti della gonna e indossare un top di un colore simile. Nell’uno e nell’altro caso le fantasie sono abolite.

Questo look, molto comodo e allegro, è perfetto se si ha il fisico a triangolo rovesciato oppure un fisico a rettangolo con le gambe molto magre. Forse da evitare (ma non è detto, dipende dalla fantasia della gonna) se si hanno fianchi molto larghi e spalle molto strette come nel tipico fisico a pera.

Look da cerimonia con gonna maxi

In genere durante una cerimonia formale si indossa un abito lungo. Una delle ultime tendenze della moda, però, è di indossare un crop top e una gonna coordinati per ricreare l’illusione di un abito intero lasciando la pancia leggermente scoperta.

Si tratta di una soluzione giovane, fresca e glamour per rendere meno classico un look elegante e, di certo, non passerà inosservata. Questo tipo di look sta molto bene alle donne dal fisico a clessidra, poiché mette in risalto la proporzione quasi perfetta tra il seno, il punto vita particolarmente stretto e l’ampiezza dei fianchi.