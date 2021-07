Ilary Blasi smaschera Francesco Totti: “Si è ca**to sotto”

Ilary Blasi smaschera Francesco Totti e spiffera tutta la verità sui social: “Ve lo devo dire, il capitano si è ca**to sotto”.

Ilary Blasi smaschera Francesco Totti. La moglie dell’ex capitano della Roma, attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram, ha raccontato la verità sul marito. La coppia, sposata dal 2005 e con tre figli, Cristian, Chanel e Isabel, sta trascorrendo l’estate tra un giro culturale e uno turistico.

Dopo aver trascorso alcuni giorni in Russia, Ilary Blasi, Francesco Totti e i figli sono tornati in Italia. Nelle scorse settimane si sono concessi qualche giorno di relax in barca in compagnia, tra gli altri, di Nicola Savino, Christian Panucci e Michelle Hunziker sorpresa dal marito Tomaso Trussardi dopo 10 anni d’amore.

Dopo il mare, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di provare l’ebbrezza dell’avventura lanciandosi nel volo dell’angelo. Prima di farlo, però, ha deciso di raccontare la verità su Francesco Totti.

Ilary Blasi, tutta la verità su Francesco Totti

In tenuta sportiva, in compagnia di un’amica, sempre bellissima e in perfetta forma, Ilary Blasi ha deciso di lanciarsi con il volo dell’angelo. Il coraggio della conduttrice ha scatenato la curiosità dei suoi followers che le hanno chiesto perchè, con lei, non ci fosse il marito Francesco Totti. La Blasi ha così deciso di soddisfare la curiosità dei fans svelando la verità sul marito.

“Mi state tutti chiedendo ‘dov’è il Capitano?’ Il Capitano si è cag*to sotto, eh ve lo devo dire così.. come va detto”, ha detto la Blasi che ha poi pubblicato la foto del marito mentre si rilassa in spiaggia. L’ironia della conduttrice ha conquistato, ancora una volta, tutti i suoi fans.

Schietta e diretta, la Blasi, pochi giorni fa, si è raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del settimanale F svelando anche il motivo per cui, per due anni, ha deciso di non lavorare.

“Smettere di giocare non è facile per un calciatore e sicuramente su Francesco hanno pesato turbolenze, paure, fragilità, dispiaceri [..] Abbiamo vissuto un mix di sensazioni sconosciute, bisognava metabolizzare il momento e superarlo. Io ho deciso di non lavorare per due anni, ho lasciato la conduzione del Grande Fratello Vip, ma penso sia normale che una coppia davanti alle difficoltà si unisca. Questo ci hanno insegnato i nostri genitori e questo io e Francesco cerchiamo di trasmettere ai figli”.