Al Bano tornato in forma in poco tempo: ecco i segreti della sua dieta e cosa ha eliminato

Al Bano è visibilmente dimagrato e ho fatto in poco tempo: ecco i segreti della sua dieta e cosa ha eliminato.

Al Bano, pseudonimo di Albano Antonio Carrisi, non ha bisogno di presentazioni, è infatti una delle voci più note del panorama musicale italiano e internazionale. All’età di 78 anni, Al Bano ha portato per anni la sua musica in giro per il mondo ottenendo successo sui palchi più importanti del pianeta.

Una vita la sua, costellata anche da tanti gossip, a partire dagli amori, prima con Romina Power, poi la tragedia per la scomparsa della figlia Ylenia a cui seguì la separazione dalla cantante, e infine la nuova moglie Loredana Lecciso. Tra momenti felici e altri più caotici finalmente i due hanno ritrovato la pace.

Ma al di là di tutto negli ultimi tempi ai seguaci del cantante non è sfuggito come sia riuscito a tornare in forma. Il cantante di Cellino San Marco ha infatti perso diversi chili e in tanti si sono chiesti come abbia fatto. Scopriamo i segreti della dieta di Al Bano e cosa ha eliminato per dimagrire.

Ecco i segreti della dieta di Al Bano

Al Bano è decisamente dimagrito. Il cantante di Cellino San Marco è riuscito a perdere diversi chili con impegno e volontà. Durante la pandemia, ha raccontato tempo fa in un’intervista a ‘Diva e Donna’, ha cambiato il suo regime alimentare nel periodo trascorso nella sua tenuta insieme alla moglie Loredana Lecciso.

Mangiando più spesso a casa il cantante aveva spiegato di essere riuscito a perdere diversi chili consumando cibi più sani e soprattutto eliminando i carboidrati dalla sua alimentazione.

Al Bano, infatti, ha affermato di consumare pasta solo una volta alla settimana e per il resto predilige frutta e verdura, come fresche insalate che raccoglie direttamente nel suo orto e poi tanto pesce. Costretto a casa durante il periodo del lockdown Al Bano ha ritrovato la forma mangiando in maniera più sana. Prima infatti viaggiava tantissimo e controllarsi a tavola era più complicato.

Non solo, lo scorso anno Al Bano si era anche affidato alle cure del dottor Lemme riuscendo a perdere con i consigli del farmacista molto seguito dai vip ben 7 chili. Ricordiamo che anche Flavio Briatore e Iva Zanicchi hanno perso chili con il metodo Lemme.

Non solo, Al Bano, nonostante i suoi 78 anni ha affermato anche di non escludere l’allenamento. Anzi, insieme alla moglie Loredana Lecciso ogni mattina si dedica ad una camminata.