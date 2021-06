Al Bano e Romina, l’incredibile novità che cambia il loro rapporto

Importanti novità in arrivo per Al Bano e Romina Power: per la coppia un cambiamento inaspettato che cambierà il rapporto. Ecco di cosa si tratta.

Al Bano e Romina Power che recentemente sembrerebbero essersi riavvicinati, soprattutto durante la quarantena stanno per diventare protagonisti di una vicenda che li renderà ancora più uniti, e ancora di più una grande famiglia.

Insieme, la coppia che cantava al’epoca “Felicità” hanno costruito una famiglia allargata dal secondo matrimonio di Albano con Loredana Lecciso. Ma comunque tornando al rapporto del cantante con Romina, i due hanno insieme tanti figli e nipoti e presto sono pronti ad allargare le porte di casa per accogliere un nuovo arrivato. Ecco cosa succederà.

Al Bano e Romina Power di nuovo nonni: Cristel Carrisi è incinta per la terza volta

La coppia storica, amata e idolatrata dagli italiani, composta da Albano Carrisi e Romina Power avrà un legame in più. In tanti sognano ancora il ritorno di fiamma. Ma ad avvicinare e rendere ancora più prezioso e stabile il loro rapporto, nonostante il divorzio è l’arrivo di un nuovo bebè. Secondo alcune dichiarazioni infatti, Cristel sarebbe in dolce attesa del terzo figlio. La giovane Carrisi aveva deciso nel 2020 di cancellarsi da tutti i social, specialmente Instagram dove gli ideali di bellezza e il senso estetico spingevano le persone verso una costante competizione a chi scattava foto più belle o trascorreva momenti più felici.

Cristel infatti ha deciso di dissociarsi da tutto ciò, ma ciononostante lo stesso sono trapelate notizie circa la sua terza gravidanza, a svelarlo è stato Gente. La 35enne è in attesa di un altro bebè dal marito Davor Luksic con cui è andata a nozze il 3 settembre 2016. Ma è già mamma di Kai, nato a maggio 2018 e Cassia, che ad agosto compirà 2 anni.

Secondo il settimanale Cristel Carrisi dovrebbe partorire il prossimo autunno. Ma nessuna informazioni nè conferma è arrivata da mamma e papà. Cristel Carrisi è difatti sempre stata molto riservata sul suo privato: non ha mai condiviso foto dei suoi bambini con i fan. Pure stavolta sceglie la privacy assoluta. Addirittura secondo il giornale, avrebbe scelto di non conoscere il sesso del terzo bebè fino al momento del parto.

Amante delle famiglie numerose, come la sua, non ha mai negato di volere altri figli. Ancora prima di dare alla luce Cassia aveva detto: “E’ sicuro che non ci fermeremo qui”. Ed è stata di parola: c’è un altra cicogna in volo.