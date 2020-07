Albano | Con la dieta del Dottor Lemme ha perso 7 chili: un uomo nuovo

Albano Carrisi è riuscito addirittura a mettersi a dieta durante la quarantena, nonostante i problemi economici e la mancanza di ispirazione.

Spesso, per pigrizia, ci convinciamo che seguire una dieta sia troppo faticoso, soprattutto in un momento di grande stress psicofisico come quello che tutti gli italiani e molti altri milioni di persone nel mondo hanno affrontato durante la pandemia.

A dimostrare che invece volere e potere, anche e soprattutto quando si tratta della nostra salute, ci ha pensato Albano. Il Leone di Cellino San Marco dall’alto dei suoi 77 anni ha dato a moltissime persone una lezione di perseveranza.

Il cantante, infatti, ha recentemente spiegato di aver seguito una dieta molto efficace formulata per lui dal Dottor Lemme, un nutrizionista molto conosciuto dai telespettatori Mediaset: il medico è stato più volte ospite di Barbara d’Urso e ha generato diverse polemiche a causa del suo metodo spesso non condiviso dai colleghi e talvolta giudicato pericoloso per la salute dei pazienti.

Albano Carrisi: “Con sette chili in meno sono cambiato”

Ha dovuto rinunciare agli eccessi, quelli che come ha detto lui stesso “fanno male alla salute” e ha dovuto regolarsi un po’ sulle buone abitudini che mantengono il corpo in buone condizioni anche quando ormai l’età avanza.

Quello a cui proprio non rinuncerà mai, ha detto Albano, è mezzo bicchiere di vino rosso a cena, probabilmente di quello prodotto all’interno della sua bellissima tenuta agricola in Puglia.

Al settimanale Gente Albano ha spiegato di essere completamente cambiato in questa lunga quarantena appena conclusa. Il cantante ha spiegato di aver deciso di rimettersi in forma e di farlo affidandosi alle cure del Dottor Alberico Lemme, che gli ha fatto perdere ben sette chili in pochi mesi.

Con la dieta del Dottor Lemme, seguita da moltissimi esponenti del mondo dello spettacolo italiano, pare si possa arrivare a dimagrire anche 10 chili in un mese rivoluzionando completamente le proprie abitudini alimentari. La dieta di Lemme si basa infatti sull’indice glicemico e non sul calcolo delle calorie. Per mantenere l’indice glicemico all’interno di un certo range e quindi portare al dimagrimento, la dieta prevede pasti per lo meno strambi, come mangiare pasta e pollo a colazione.

Dopo una prima fase di dimagrimento, ad ogni modo, si passa a una fase di mantenimento del peso corporeo raggiunto, quella a cui probabilmente Albano è arrivato in questo momento.

C’è da dire che in passato molti colleghi hanno criticato il Dottor Lemme per il regime alimentare poco equilibrato a cui sottoponeva i suoi pazienti.

Nonostante le polemiche, comunque, pare che la dieta abbia dato ottimi risultati anche dal punto di vista psicologico: “Mi sento benissimo e pieno di energie. C’è persino qualcuno che mi dice che sembro ringiovanito” ha detto il cantante.

E l’energia è proprio qualcosa di cui, almeno in questo periodo, Albano non potrà proprio fare a meno. Di recente infatti sua figlia Jasmine Carrisi ha deciso di debuttare nel mondo della musica con il singolo “Ego” e di certo avrà bisogno di tutto il sostegno e di tutti i consigli che il padre sarà in grado di fornirle.

Come se non bastasse, appena un anno fa Albano e Romina sono di nuovo diventati nonni: dal momento che la figlia Cristel ha dato alla luce Cassia, la sua seconda figlia dopo Kay.

Inoltre, la situazione economica della famiglia Carrisi, che ha subito un enorme contraccolpo a causa del Coronavirus, ha messo in seria difficoltà il cantante, il quale si è addirittura spinto fino a parlare di bancarotta. Le varie attività economiche in cui Albano ha diversificato i suoi investimenti, infatti, hanno tutte risentito molto pesantemente del Coronavirus: concerti bloccati, agriturismi e ristoranti chiusi, aziende agricole in difficoltà.