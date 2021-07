Emma Marrone, disperato appello sui social: la cantante salentina non nasconde la stanchezza e chiede una cosa ben precisa.

Emma Marrone rivolge un appello sui social. La cantante salentina non si ferma un attimo e, attraverso una storia pubblicata su Instagram, annuncia di aver bisogno di almeno un giorno di riposo. Super impegnata lavorativamente, la cantante salentina non è ancora andata in vacanza.

Dopo essere tornata sul palco regalando ai fans i live che mancavano da più di un anno, Emma, insieme a Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli, si è anche messa a lavoro per preparare la nuova edizione di X Factor. Attualmente impegnata nelle audizioni, Emma non si ferma un attimo.

Complice la stanchezza e il caldo, così, la cantante salentina ha rivolto un appello social.

L’appello di Emma Marrone: “Datemi un giorno off”

“Datemi un day off”, scrive Emma Marrone pubblicando la foto che vedete qui in alto. Per la cantante salentina è stato un anno lavorativo molto intenso. L’impegno sul set della serie “A casa tutti bene” di Gabriele Muccino, il Fortuna Tour che ha aperto dall’Arena di Verona, il Best of con cui ha ripercorso dieci anni di carriera con alcune delle sue canzoni più amate dai fans, il duetto con Alessandra Amoroso sulle note di Pezzo di cuore e X Factor. Tanti impegni lavorativi per Emma che, a luglio inoltrato, sente la necessità di concedersi una piccola vacanza.

Finora è riuscita a regalarsi un giorno in barca sfoggiando una bellezza naturale che ha letteralmente conquistato i fans. Emma, però, sicuramente, non vede l’ora di tornara nella sua Puglia dove ad attenderla c’è tutta la sua famiglia. In attesa di tornare in Puglia per godersi l’affetto della famiglia, ma anche mare e cibo, Emma si diverte insieme ai colleghi come potete vedere qui in basso.

Dopo la prima esperienza come giudice di X Factor, Emma ha deciso di ripetere l’esperienza e, con Mika, Hell Raton e Manuel Agnelli sta già cercando i nuovi concorrenti.