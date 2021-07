Labbra gonfie e doloranti al mattino? Ecco come rimediare in poco tempo a questo odioso fastidio. Ma, prima, devi conoscere tutte le possibili cause!

Le labbra sono sempre in primo piano: normali, sottili o carnose, sono una potente arma di seduzione e, con i loro movimenti, arricchiscono il ‘linguaggio del corpo’. Quasi tutte noi riserviamo grande attenzione alle labbra: siamo attente a truccarle bene e, se necessario, ad ingrandirle un po’ con le tecniche del contouring.

Per quanto si faccia tutto il possibile per prendersene cura, resta però il fatto che le labbra sono molto delicate. Basta un piccolo trauma e si gonfiano subito, soprattutto al mattino.

A seconda della causa, un labbro gonfio può svilupparsi per diverse ore. Questo significa che puoi andare a letto senza notare segni particolari, per poi svegliarti al mattino con un gonfiore anomalo alle labbra. In molti casi, il fastidio si associa ad un dolore persistente e alla difficoltà di muovere agevolmente la bocca.

Per il problema delle labbra gonfie ci sono diverse cause, non tutte facilmente intuibili. Sicuramente, la prima che ci viene in mente, è la comparsa dell’herpes. Analizziamole tutte, anche per capire come rimediare in poco tempo.

Labbra gonfie al mattino: ecco tutte le possibili cause

Per le labbra gonfie al mattino, non sempre la spiegazione è ovvia. E’ chiaro che, quando non lo è, bisogna sforzarsi di ricostruire gli eventi, per capire come si sia originato il fastidio. In genere, però, quasi tutti riescono ad individuare la causa del problema.

Un labbro gonfio è il risultato di un’infiammazione o di un accumulo di liquidi nel tessuto. Le reazioni allergiche sono la causa principale. La puntura di un insetto, l’utilizzo di determinati farmaci, il consumo di alcuni cibi (latte, uova, arachidi, noci, molluschi, pesce, soia, grano) oppure l’applicazione di un cosmetico, possono creare dei problemi alle labbra che, inevitabilmente, si gonfieranno durante la notte.

Anche il consumo di alcune spezie può provocare lo stesso fastidio; parliamo di sedano, coriandolo, finocchio, pepe, peperoncino etc. Senza dimenticare i farmaci, in particolare penicillina e antibiotici, che possono far gonfiare le labbra in presenza di reazioni allergiche, più o meno gravi, a seconda dei casi. E’ possibile fare una classificazione, per capire bene dove incasellare il proprio fastidio.

LEGGI ANCHE –> Labbra gonfie? L’assurda moda che sta esplodendo sul web

Reazioni lievi – Possono includere eruzioni cutanee o prurito.

– Possono includere eruzioni cutanee o prurito. Reazioni più gravi – Quasi sempre si manifestano con tosse, orticaria, respiro sibilante e angioedema, che è un grave gonfiore dei tessuti più profondi delle pelle.

– Quasi sempre si manifestano con tosse, orticaria, respiro sibilante e angioedema, che è un grave gonfiore dei tessuti più profondi delle pelle. Anafilassi – E’ la più pericolosa delle reazioni allergiche. Si manifesta con sintomi molto fastidiosi quali costrizione toracica e gonfiore di lingua, labbra e vie aeree. Respirare in una situazione simile è quasi impossibile. Stiamo parlando di un tipo di reazione che si sviluppa rapidamente, soprattutto in soggetti allergici molto sensibili. Si può manifestare dopo aver assunto un farmaco oppure dopo aver mangiato un determinato cibo.

Tra le altre cause che possono far gonfiare le labbra ci sono anche l’acne e l’herpes, che può comparire dall’oggi al domani, a causa di un’infezione virale latente nel corpo. Anche prendere troppo sole può provocare gonfiore alla labbra, soprattutto quando si disidratano troppo. Ecco perché, quando si va al mare, è fondamentale usare una buona protezione anche per le labbra.

Ci sono poi i problemi dentali; un’infezione delle gengive può portare ad avere le labbra gonfie. Capita la stessa cosa con gli apparecchi ortodontici, soprattutto nelle ore successive alla loro installazione.

Per le labbra gonfie ci sono dei rimedi casalinghi. Per esempio, si può provare con un impacco di ghiaccio che, in pochi minuti, attenua l’infiammazione. Il ghiaccio, però, non va mai applicato direttamente sulla pelle! Per le labbra gonfie da scottature solari, invece, l’aloe vera può fare miracoli!

In tutti gli altri casi più gravi, soprattutto quando sono riconducibili a reazioni allergiche da alimenti o farmaci, bisogna consultare il medico per una terapia specifica.