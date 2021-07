Oltre alla splendida voce, Damiano dei Maneskin ha anche un altro talento nascosto: le foto pubblicate dagli amici svelano tutto.

Damiano David non ha solo una bellissima voce, ma anche un talento nascosto. Insieme a Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi con cui forma i Maneskin, sta conquistando il mondo, ma oltre al talento musicale, Damiano ha anche un’altra dote artistica che ha cominciato ad alimentare ultimamente.

Considerato un vero animale da palcoscenico con un’anima rock che tira fuori anche con il look e i tatuaggi, da qualche giorno, il frontman dei Maneskin, sta lasciando senza parole i fans che non si aspettavano di scoprire il suo, nuovo talento.

Da amante dei tatuaggi, infatti, Damiano ha cominciato a decorare il proprio corpo con tatuaggi fatti direttamente da lui. Una dote nuova quella di Damiano che sta conquistando anche i compagni che si sono affidati alla sua mano per decorare il proprio corpo con tatuaggi nuovi di zecca.

I tatuaggi fatti da Damiano dei Maneskin conquistano i fans

Nella foto che vedete qui in alto, Damiano David che ha sorpreso tutti sfoggiando un nuovo taglio di capelli, è impegnato a realizzare un tatuaggio sulla propria coscia. In una foto successiva pubblicata sui social, inoltre, il frontman dei Maneskin ha svelato l’oggetto del primo tatuaggio che ha realizzato.

“Art is not a job” ovvero “l’arte non è un lavoro” è il primo tatuaggio realizzato direttamente da Damiano. Ad affidarsi alle doti da tatuatore di Damiano è stato, poi, Thomas Raggi che ha scelto di tatuarsi le corna, considerate un simbolo del rock and roll.

LEGGI ANCHE—>Damiano e Victoria dei Maneskin: reggiseno, calze a rete e tacchi, il messaggio dietro l’ultima foto

LEGGI ANCHE—>Damiano David dei Maneskin: “Ho cominciato a farlo per Victoria” – Video

Come potete vedere nella foto qui in alto, inoltre, Damiano ha anche tatuato Leonardo Grillo, l’assistente personale dei Maneskin che è apparso in una foto pubblicata da Victoria De Angelis nonchè migliore amico dello stesso Damiano. Oltre ad essere una rockstar come sognava sin da bambino, Damiano si diverte anche a tatuare se stesso e gli amici.