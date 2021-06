Temptation Island 2021, salta tutto? Registrazioni a rischio, cos’è successo

Temptation Island 2021, registrazioni a rischio? Raffaella Mennoia racconta cos’è successo la scorsa notte nel villaggio in Sardegna.

Temptation Island 2021 andrà in onda da mercoledì 30 giugno, in prima serata su canale 5. Le coppie protagoniste sono state già presentate sul profilo Instagram del programma condotto da Filippo Bisciglia che, insieme alla redazione, si trova in Sardegna per portare a termine l’edizione.

Nelle scorse ore, però, una tromba d’aria ha messo a rischio le registrazioni del reality. A spiegare cos’è successo nel villaggio che ospita i fidanzati, le fidanzate e tutti i single a cui è affidato il compito di creare tentazioni per le coppie è stata Raffaella Mennoia attraverso una serie di storie pubblicate sul suo profilo Instagram.

Temptation Island 2021, tromba d’aria nel villaggio: il racconto di Raffaella Mennoia

La tromba d’aria che ha costretto la produzione di Temptation Island 2021 a fermarsi si è verificata mentre le registrazioni erano ancora in corso. “Questa notte, in Sardegna, abbiamo avuto una stupenda tromba d’aria. Ci siamo dovuti tenere agli alberi per non volare”, ha raccontato Raffaella Mennoia che ha raggiunto la Sardegna insieme al suo adorato Saki, il suo cane.

“C’è un tempo orrendo quest’anno. C’è un’afa”,ha aggiunto l’autrice storica della redazione che lavora ai programmi di Maria De Filippi. Nonostante l’intoppo, le registrazioni in Sardegna continuano e, come ha assicurato la Mennoia, tutto sta andando nel migliore dei modi.

Da mercoledì 30 giugno, dunque, torneranno le emozioni di Temptation Island che, con l’edizione 2021, farà conoscere al pubblico di canale 5 sei coppie, fidanzate e senza figli, che proveranno a superare tutte le tentazioni del villaggio per poi decidere, al termine del viaggio nei sentimenti, se restare insieme o dirsi addio.

Le coppie protagoniste di Temptation Island 2021 sono: Federico e Floriana fidanzati da due anni; Natascia e Alessio fidanzati da due anni e mezzo e conviventi da uno; Jessica e Alessandro fidanzati da sette anni; Manuela e Stefano fidanzati da quattro anni e mezzo; Valentina e Tommaso fidanzati da quasi due anni; Claudia e Ste fidanzati da quattro anni e mezzo. Tra le sei coppie, chi riuscirà a superare senza problemi tutte le tentazioni del villaggio?