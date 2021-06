Temptation Island 2021, ufficiale: la prima coppia e un matrimonio saltato che promette scintille

Temptation Island 2021 è pronto a partire e la redazione ha svelato la prima coppia ufficiale di quest’edizione.

Manca poco ormai all’inizio della nuova stagione di Temptation Island e nonostante la data del debutto non è ancora stata comunicata, anche se in rete si è sparsa la voce che lo show potrebbe avere inizio il 30 giugno, il pubblico è in trepidante attesa di conoscere chi saranno le coppie che hanno scelto di mettere a dure prova la loro storia d’amore. Per questo motivo la redazione dello show ha deciso di presentare ufficialmente la prima coppia di quest’anno e preparativi perché la loro presentazione promette grandi cose. Tanto da non far rimpiangere i personaggi che li hanno preceduti.

Loro sono Claudia e Ste. Lei ha 26 anni ed ha scritto al programma di Filippo Bisciglia perché nonostante un matrimonio programmato, e rinviato a causa del difficile periodo che tutti noi stiamo vivendo, inizia ad avere dei dubbi sulla sua relazione.

Anticipazioni Temptation Island, Claudia e Ste: “Abbiamo rimandato il matrimonio”

La prima coppia di Temptation Island 2021 è formata da Claudia e Ste. I due dovevano sposarsi ad agosto dello scorso anno, ma a causa del virus che da un anno a questa parte ha piegato il mondo intero, sono stati costretti a rimandare le nozze, ma hanno visto in questo più un valore aggiunto che una tragedia in quanto durante le settimane in cui sono stati costretti a stare insieme, a causa del lockdown, le cose tra loro non sono andate per il verso sperato.

Per questo motivo, prima di fare il grande passo, i due hanno scelto di mettere alla prova il loro sentimento e di partecipare al programma condotto da Filippo Bisciglia e soltanto se saranno in grado di superare questa prova sceglieranno poi di convolare a nozze, altrimenti il tutto verrà annullato. Una bella responsabilità quella affidata all’isola delle tentazioni, ma che sicuramente durante tutto il loro percorso riuscirà a chiarirgli le idee e a fargli comprendere se questo matrimonio, già rimandato per cause di forze maggiori, si dovrà fare oppure no.

Il viaggio nei sentimenti sta per iniziare e noi non vediamo l’ora di scoprire chi saranno le sei coppie che metteranno alla prova la loro relazione! Siete pronti? Filippo Bisciglia vi aspetta PROSSIMAMENTE in prima serata su Canale 5 🔥 #TemptationIsland pic.twitter.com/EVpkzLUEfK — Temptation Island (@TemptationITA) June 15, 2021

Claudia e Ste di Temptation Island sono stati la prima coppia ad essere stata annunciata quest’anno e sembrano già promettere grandi cose. Speriamo che il loro percorso non deluda e che i loro compagni di viaggio, che restano ancora avvolti in un alone di mistero, siano all’altezza delle aspettative del pubblico del piccolo schermo.