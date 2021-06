Temptation Island 2021 anticipazioni: riprese al via con Filippo Bisciglia. Coppie, tentatori, villaggio e data d’inizio.

Riprese al via in quella della Sardegna per Temptation Island 2021. La conferma è arrivata direttamente da Raffaella Mennoia che, attraverso una serie di storie pubblicate su Instagram, ha fatto sapere che raggiungerà il villaggio dove sono in corso le riprese nei prossimi giorni. Filippo Bisciglia e la squadra di Temptation Island sono già a lavoro per confezionare la nuova edizione del programma dell’amore che si preannuncia ricca di colpi di scena ed emozioni.

Anche quest’anno, le grandi protagoniste del programma saranno le coppie, non sposate e senza figli, che hanno deciso di mettere alla prova il proprio amore. Ci saranno anche volti noti nella nuova edizione di Temptation? Raffaella Mennoia svela pochi indizi.

Temptation Island 2021, riprese iniziate: le anticipazioni di Raffaella Mennoia su coppie e tentatori

I nomi delle coppie, dei tentatori e delle tentatrici sono ancora top secret. In Sardegna, probabilmente nello stesso villaggio delle precedenti edizioni ovvero l’Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula in provincia di Cagliari, le registrazioni hanno già preso il via come annuncia il profilo Instagram ufficiale del programma.

“Il viaggio nei sentimenti sta per iniziare e noi non vediamo l’ora di scoprire chi saranno le sei coppie che metteranno alla prova la loro relazione! Siete pronti? Filippo Bisciglia vi aspetta PROSSIMAMENTE in prima serata su Canale 5“, si legge.



“Ragazzi stiamo tornando“, scrive Filippo Bisciglia. Tutto, dunque, è pronto per la nuova edizione di Temptation che dovrebbe essere trasmessa du canale 5 a partire dal 30 giugno anche se la data non è ancora ufficiale.

Quali coppie, dunque, si metteranno in gioco nel villaggio dell’amore? Raffaella Mennoia, a Uomini e Donne Magazine, ha dichiarato:

“Le coppie dovrebbero essere sette. Tra i temi caldi c’è sempre la gelosia. Devo dire che, con la pandemia, le modalità della vita sentimentale sono cambiate: si sono modificate alcune abitudini. Stiamo riflettendo se inserire ragazzi che già conosciamo, ma dobbiamo vedere”.

Per scoprire, dunque, se ci saranno coppie vip, tentatori e tentatrici già conosciuti dal pubblico, non ci resta che aspettare l’inizio del programma.