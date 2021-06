Temptation Island 2021 e la strana coincidenza che unisce tutte le coppie

Temptation Island è pronto a partire, ma gli utenti della rete hanno notato una strana coincidenza che unisce tutte le coppie di quest’anno.

Temptation Island è pronto a fare il suo ritorno sul piccolo schermo degli italiani il 30 giugno e sugli account social ufficiali del programma sono state già presentate tutte le coppie che durante il corso di questa stagione metteranno a dura prova la loro relazione. Non tutte, purtroppo o per fortuna, riusciranno a superare questa prova, anche se i colpi di scena sono sempre all’ordine del giorno quando si tratta del programma condotto da Filippo Bisciglia.

Tutti gli utenti della rete, però, nel vedere le presentazioni tutti i partecipanti all’isola delle tentazioni, hanno notato uno strano dettaglio che accomuna tutti i partecipanti. Nel vedere la clip di presentazione, ci avete fatto caso anche voi?

Anticipazioni Temptation Island: il dettaglio che lega tuti i fidanzati di quest’anno

Le anticipazioni di Temptation Island promettono grandi cose per questa stagione, che vede ancora una volta al timone della trasmissione Filippo Bisciglia, ma gli utenti della rete, come riportato dalla pagina Instagram Very Inutil People, ha notato uno strano dettaglio che sembra unire tutte le coppie che quest’anno hanno scelto di mettere a dura prova la loro storia d’amore. Quale?

Sei sono le coppie che quest’anno potrebbero scoprire se il proprio partener è quello giusto o se era meglio troncare il tutto molto prima, ma a voler mettere alla prova il loro amore, in tutti i partecipanti, sono state le fidanzate. Ebbene sì, su sei coppie partecipanti, sono state tutte le sei fidanzate a richiedere ai partecipare al programma e ovviamente il dettaglio non è passato inosservato e non sono nemmeno mancati i commenti degli utenti della rete che hanno sospettato che questa scelta da parte delle giovani donzelle dipenda dalla grande popolarità che regala la trasmissione prodotta da Maria De Filippi. In quanto tutte le ex protagoniste del programma di successo dell’estate di Mediaset sono diventate delle vere e proprie influencer, facendo diventare il proprio profilo social una vera e propria fonte di guadagno.

Sarà realmente così oppure gli utenti della rete, viste le precedenti situazioni, sono diventati un po’ maliziosi?

AVE THE DATE! Da mercoledì 30 GIUGNO in prima serata su Canale 5 inizia il viaggio nei sentimenti delle coppie di #TemptationIsland! Noi non vediamo l’ora e voi? 🤩🔥 pic.twitter.com/Dk7fijVW5u — Witty TV (@WittyTV) June 21, 2021

Intanto tutto sembra essere pronto per il grande ritorno. Temptetion Island 2021 inizia il 30 giugno e il pubblico del piccolo schermo è più curioso che mai di assistere alle loro avventure sentimentali e non. Chi di loro riuscirà a restare alle tentazioni?