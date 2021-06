Scopri come truccare bene le labbra, d’estate, con la pelle abbronzata. Il rossetto è un must have irrinunciabile, ma bisogna sceglierlo bene!

Il makeup non conosce limiti! Non ci ferma né il freddo né il caldo afoso! Siamo sempre alla ricerca dei consigli giusti per truccarci bene. Ad ogni mise il suo makeup! Magari semplice, in perfetto stile nude, per gli impegni della routine quotidiana e più ricercato per feste, cerimonie e per tutti gli eventi che contano.

Gli occhi sono sempre in primo piano, ma anche le labbra non sono da meno! Possiamo correggerle, se sono troppo sottili, con il trucco giusto. Possiamo renderle più belle e seducenti con le tecniche di contouring. In ogni caso, c’è un cosmetico di cui non possiamo fare a meno: è il rossetto!

I rossetti non conoscono stagioni. Si usano in inverno tanto quanto in estate! La cosa importante, però, è saperli scegliere, soprattutto quando la pelle è abbronzata. Ti sveliamo tutti i segreti per non sbagliare!

Come truccare bene le labbra d’estate: i rossetti giusti!

Molto dipende dai gusti personali: c’è chi ama osare di più e chi invece, con la pelle abbronzata, preferisce lo stile nude. Quindi, il rossetto, rispecchia anche la personalità di chi lo indossa.

Iniziamo però col dire che, la pelle abbronzata, ci pone più limiti. Non bisogna esagerare perché, scadere nella volgarità, è un attimo! Quindi dobbiamo truccarci seguendo piccoli accorgimenti per avere un buon risultato.

Con l’abbronzatura, per truccare le labbra, sono adatti tipi di rossetto dalle tonalità più luminose: puoi scegliere tra il corallo, il rosso, il rosa e il fucsia. Sono tutte nuance perfette per esaltare al meglio il tuo sorriso quando sei in vacanza al mare.

E’ importante distinguere tra tonalità matte e quelle più luminose. Con l’abbronzatura, le prime, sono più adatte per la sera. Le seconde, invece, sono ideali per impreziosire le labbra di giorno.

Se è vero quindi che i super mat non tramontano mai è anche vero, però, che d’estate ci divertiamo con i lip gloss. Luccicanti e cremosi, sono perfetti da tenere in borsetta, per ritoccare il trucco labbra all’occorrenza.

L’errore da non commettere è quello di pensare che, con l’abbronzatura, il trucco labbra perfetto sia soltanto quello nude. Nulla di più sbagliato! I makeup artist ci dicono l’esatto contrario. Con l’abbronzatura, bisogna preferire nuance sgargianti e luminose! Un colore acceso fa risaltare di più il quello scuro della pelle.

Facendo attenzione ad evitare i toni troppo cupi, è via libera quindi per tutti i toni del rosa acceso, del corallo, del rosso e così via! Certo, molto però dipende dal grado di abbronzatura raggiunta.

C’è una raccomandazione particolare da fare per il rossetto rosso. E’ un cosmetico intramontabile, lo sappiamo, ma con la pelle abbronzata è meglio sceglierne uno che vira al ciclamino o al ciliegia.

Un buon trucco viene soltanto su labbra sane! D’estate, è importante idratarle bene perché l’esposizione al sole tende a farle seccare. Si possono usare burri e balsami, a seconda delle preferenze. Inoltre, ogni 2-3 giorni, bisognerebbe esfoliare le labbra con un prodotto specifico.

Seguendo queste poche e semplici regole avrai un trucco labbra perfetto anche d’estate, a prova di selfie. Fidati di noi!