Il primo piatto da leccarsi i baffi con l’ingrediente segreto: pasta cremosa alle melanzane

Un primo piatto da leccarsi i baffi e perfettamente di stagione: è la pasta cremosa alle melanzane con un ingrediente segreto che vi lascerà piacevolmente stupiti.

Semplice ma sfiziosa, facile da preparare e di stagione: è la pasta cremosa alle melanzane un primo piatto da leccarsi i baffi per stupire tutti i vostri commensali.

Per prepararla oltre alle melanzane dovrete avere un ingrediente segreto che vi sveleremo a breve. Si tratta di un primo piatto appetitoso dove le melanzane non dovranno essere fritte ma grigliate.

In questo modo potremo anche risparmiare sulle calorie: scopriamo allora come si preparare la pasta cremosa alle melanzane. Ecco la ricetta passo passo.

La ricetta della pasta cremosa alle melanzane

Con l’arrivo della bella stagione tornano protagoniste le melanzane, ortaggi dal sapore inconfondibile e versatili in molte ricette. Dalla gustosa e classica parmigiana passando per i primi piatti come la pasta alla Norma e infine da sfruttare per numerosi contorni.

In questo caso le utilizzeremo grigliate e non fritte così da non rendere troppo pesante la ricetta, specie con l’arrivo dei primi caldi.

Per realizzare la cremina in questo caso più che un “ingrediente segreto” vi proponiamo di metterci una “preparazione segreta”, ovvero la besciamella. Oltre alla versione classica, qui puoi scoprire i trucchi per farla senza grumi, liscia e cremosa, potrai anche cimentarti nella versione senza burro, sicuramente più light. A te la scelta.

Scopriamo subito gli ingredienti che ci occorrono e come si preparara questo gustoso primo piatto.

Ingredienti per 4 persone

320 g di pasta corta (tipo penne o maccheroni)

1 melanzana grande o due piccole

200 g besciamella

200 g passata di pomodoro

30 g pinoli

parmigiano q.b.

basilico q.b.

olio evo q.b.

1 spicchio d’aglio

sale q.b.

Preparazione

Iniziamo dalle melanzane: laviamole e tagliamole a fettine quindi mettiamole a grigliare o su una teglia con il grill del forno, altrimenti in una padella.

Intanto in una padella antiaderente mettiamo lo spicchio d’aglio, l’olio evo e facciamo insaporire per un minuto, quindi versiamo la passata di pomodoro, il sale e lasciamo cuocere per qualche minuto. Poi aggiungiamo le melanzane grigliate e tagliate a pezzettini, e facciamo cuocere per altri per 10-15 minuti. Aggiungiamo anche le foglioline di basilico per donare più sapore alla salsa.

In un padellino tostiamo, infine, i pinoli per qualche minuto. Nel frattempo portiamo ad ebollizione in una pentola dell’acqua salata e quando avrà raggiunto il bollore mettiamo a cuocere la pasta. Una volta cotta la scoliamo al dente e la versiamo nella padella con il sugo.

Uniamo infine per donare cremosità alla pasta la besciamella e come tocco finale per conferire croccantezza i pinoli tostati. Aggiungiamo una spolverata di parmigiano e mescoliamo in padella così da mantecarla.

A questo punto non ci resta che servire la nostra pasta cremosa alle melanzane a tavola e buon appetito!