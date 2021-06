Clizia spiazza su Ciavarro | Stefano De Martino lo confessa così | L’ex spiffera tutto su Belen

Clizia Incorvaia è venuta allo scoperto su Paolo Ciavarro e Stefano De Martino non ha nascosto l’emozione per la sorpresa ricevuta.

Clizia Incorvaia è la protagonista del nuovo numero del TG Pettegola, l’unico telegiornale che ogni giorno ti informa sulle migliori notizie relative al mondo della cronaca rosa e del mondo dello spettacolo. L’ex moglie di Francesco Sarcina sul suo profilo Instagram ha deciso di venire allo scoperto e rivelare il motivo per cui è innamorata del suo Paolo Ciavarro, con cui sembra avere tutta l’intenzione di voler mettere su famiglia, ma attenzione perché le notizie di oggi non sono di certo finite qui!

Clizia Incorvaia ammette tutto e l’ex di Antonino Spinalbese fa chiarezza

Dopo la romantica storia di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, passiamo a qualcuno che sta bene da solo. Parliamo di Stefano De Martino che sui social non ha potuto fare a meno di nascondere e trattenere l’emozione per il regalo che la sua pittrice, nonché amica, preferita gli inviato a gran sorpresa.

Rimanendo in tema De Martino, ci sono nuove rivelazioni da parte dell’ex fidanzata di Antonino Spinalbese, attuale compagno di Belen Rodriguez. Chiara, questo è il suo nome, ha rivelato perché ha scelto di parlare soltanto oggi, specificando che non è assolutamente intenzionata a cercare visibilità. Passiamo poi a Samantha Curcio, ex tronista di Uomini e Donne, che ha recentemente confidato al grande pubblico delle rete com’è Maria De Filippi a telecamere spente, rivelando un retroscena che sarebbe successo nei corridoi, dove non era presente alcuna telecamera. Curiosi di sapere che cosa ha rivelato?

"È stata un'esperienza entusiasmante" IN ESCLUSIVA su https://t.co/yLd0uw2iAe un saluto speciale dai protagonisti di #UominieDonne! 🤩☀️ https://t.co/zoMnyg06w7 — Witty TV (@WittyTV) May 28, 2021

Per ultima, ma non per importanza, c’è Rosa Perrotta. Anche lei è un’ex protagonista del dating show di canale 5 ed è ancora felicemente fidanzata con la sua scelta, Pietro Tartaglione. I due hanno da poco fatto un annuncio che ha lasciato i fan senza parole e noi non possiamo che fare loro i nostri migliori auguri.