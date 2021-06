“E’ il momento giusto per farlo”: Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, bomba dopo il fidanzamento

Clizia Incorvaia ha rivelato che questo è il momento giusto per farlo con Paolo Ciavarro: i due ci stanno pensando da tempo.

Clizia Incorvaia sta vivendo un vero e proprio periodo d’oro al fianco del suo compagno Paolo Ciavarro. I due si sono conosciuti durante la loro partecipazione al Grande Fratello Vip, la prima edizione che ha visto Alfonso Signorini indossare i panni di conduttore, e da quel momento non si sono mai più separati. Tant’è che di recente hanno acquistato casa insieme e la stanno rendendo il più simile possibile alle loro esigenze e personalità.

Intervista da Trend & Celebrities su Rtl, la bella modella ha però rivelato che lei e il figlio d’arte stanno costruendo un progetto di vita e sono pronti a mettere su famiglia. Soprattutto ora che hanno questo angolo tutto loro che gli permette di avere una certa tranquillità e sicurezza.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono pronti a mettere su famiglia e la notizia ha riempito di gioia i loro fedeli sostenitori, ma vediamo insieme che ha cosa ha dichiarato lei durante la recente intervista rilasciata allo show radiofonico.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia pronti a mettere su famiglia: la confessione

Clizia ha rivelato che nonostante lei e il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro stiano insieme soltanto da un anno e tre mesi, sono pronti a fare il grande passo in quanto hanno la sensazione di conoscersi da molto più tempo e per questo motivo hanno scelto di acquistare casa insieme e di voler iniziare questo nuovo percorso di vita insieme, pronti a mettere basi solide per il loro amore.

“A quando il matrimonio? Quando Paolo mi regala il diamante rosa” ha risposto ironica la Incorvaia, che di recente ha svelato perché si è innamorata di Paolo Ciavarro. “Sicuramente io e Paolo stiamo costruendo, stiamo ultimando adesso con la nostra casetta che abbiamo acquistato noi, l’abbiamo arredata con tanto amore e tanti sacrifici in cinque mesi, siamo stati velocissimi” ha poi confidato fiera.

“È vero che vogliamo allargare la nostra famiglia“ ha poi dichiarato per la prima volta. “Ci proveremo adesso che abbiamo tutta la serenità di mettere in cantiere anche questo” ha poi concluso ricordando che la loro storia d’amore è nata relativamente da poco tempo. “Ricordiamo che noi stiamo insieme da 1 anno e tre mesi anche se sembra molto di più” ha sottolineato. In quanto nonostante il “poco tempo” passato insieme, loro sono una coppia più che stabile e sanno bene che il loro futuro prevede lungo percorso insieme, sempre mano nella mano e pronti a supportarsi e sostenersi a vicenda.

Clizia e Paolo dopo la loro partecipazione al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, che a settembre partirà con una nuova edizione, ne hanno fatta di strada ed ora i due sono pronti a mettere su famiglia, coronando nel miglior modo possibile la loro bellissima storia d’amore.