Per l’estate sono cinque i vestiti di cui non potrai fare a meno, modelli, colori e tessuti che saranno altrettanti incredibili must have.

Estate, addio collant, stivali e calzettoni ma mai e poi mai addio vestiti.

Il capo femminile per eccellenza attraversa tutte le stagioni, cabinate tessuto naturalmente, ma anche taglio e fantasia.

Come lo ritroveremo allora in questa estate 2021? Scopriamo insieme i 5 vestiti must have della stagione appena iniziata.

5 vestiti must have per l’estate 2021

In estate un vestitino, un paio di sandali e voilà, siamo pronte per uscire. Certo, a patto che il vestitino sia quello giusto.

Quali sono allora i modelli must have per questa estate 2021? Ne abbiamo selezionati cinque: vediamoli insieme uno per uno.

Abito sottoveste – Tornato prepotente direttamente dagli anni ’90, l’abito sottoveste sembra non volerci abbandonare più. Seducente per eccellenza, spopola nella versione seta per l’estate: ideale per sentirsi sempre fresche e pronte alla conquista.

Abito chemisier – Un tocco vintage che oramai da anni è tornato alla ribalta. L’abito che fa la gioia di chi ha un fisico a clessidra o semplicemente vanta un décolleté generoso, anche questa estate la farà da padrone.

Abito dégradé – La tinta unita sembra destinata a spopolare, anche nella variante sfumata. Si potrà andare ad esempio dal fucsia al color corallo cangiante e viceversa, un effetto che sembra destinato a farci innamorare.

Abito pois – Amante dei pallini grandi o piccoli questa è la vostra estate. Nei vestiti di raso o seta i pois sono protagonisti per eccellenza, come dimostrato sulle passerelle da Saint Laurent che ha regalato alla sua collezione un tocco decisamente retrò proprio a suon di pallini.

Abito animalier – Perfetto se indossato senza altre fantasie a contrasto, l’animalier pare confermarsi scelta più che vincente anche in questa estate. Diverse griffe continuano a farvi affidamento. Certo va saputo portare e noi consigliamo di non esagerare: su un abitino midi sarà, ad esempio, perfetto.

Ognuno di questi abiti può esser indossato con sandali alti o basse, zeppe e persino sneakers: l’estate 2021 si preannuncia versatile, non ci resta che viverla al massimo (con il giusto abito, ovviamente!).