L’abbronzatura è al momento solo un miraggio per moltissime donne rimaste bloccate in città a lavorare e ad organizzare brunch o cene (anche) con i parenti di “lui” in quello che è il primo ponte festivo in zona bianca del 2021. Nell’attesa di concedersi le meritate giornate di vacanza si può comunque prendere un colorito più seducente in altri modi ma poi la domanda resta sempre la stessa e cioè come è meglio vestirsi? Ecco alcune semplici dritte.

Per far risaltare l’abbronzatura e per enfatizzare la pelle anche solo leggermente più calda e dorata ci sono colori da indossare ed altri da evitare, zone del corpo da mostrare per prime ed accessori capaci di illuminare con poco. Scopriamo insieme quali regole seguire per essere più che mai al top ed apparire ancor più abbronzate.

Quali colori scegliere per enfatizzare l’abbronzatura

Che il bianco rifletta la luce ed il calore è risaputo tanto quanto il fatto che stia bene e ringiovanisca tutte indistintamente. Un abito in pizzo sangallo l’estate è sempre un’ottima idea, proprio come una normalissima t-shirt, bianca appunto, con gli shorts in jeans un po’ sfilacciati. Un altro colore molto elegante è l’azzurro, sia quello chiaro di una tuta in jeans attillata sia quello dei kaftani che rendono omaggio, con varie fantasie, al Mediterraneo.

Non è amato dalle più classiche ma è di tendenza l’arancio. Se siete fan prediligete il mat nelle gradazioni più scure ed abbinatelo ad un sandalo bianco. Anche uno dei due colori Pantone 2021, il giallo brillante (l’altro è il grigio “ultimate”) garantisce un risultato favoloso sulla pelle anche solo leggermente baciata dal sole.

LEGGI ANCHE: Sei una donna minuta? Ecco come dovresti vestirti quest’estate (chedonna.it)

Per gli accessori meglio portare l’oro ed accantonare i metalli freddi fino al raggiungimento del colorito desiderato.

Da evitare il bordeaux, il marrone, il grigio scuro e l’arancio fluo. I primi non solo smorzano la luminosità ma vi faranno sembrare ancor più chiare mentre per il fluo vanno bene il giallo, il verde lime ed il fucsia in quanto spiritosi e mai banali ma, come scritto recentemente, mai esagerare.

Ovviamente la ciliegina sulla torta saranno olio idratante, illuminante corpo, polvere iridescente per il viso ed un profumo fresco e leggero. La torta siete voi, bellissime in ogni caso ma seguendo queste dritte lo sarete ancor di più.

Silvia Zanchi