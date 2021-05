La fantasia a pois è una costante assoluta di tutte le epoche della moda. Ecco come abbinarla e come portarla nella maniera più contemporanea in assoluto nell’estate 2021.

La fantasia a pois (o “polka dots”, o semplicemente “fantasia a pallini”) è uno di quegli elementi della moda che o si amano alla follia o si odiano con tutta l’anima.

Si tratta in generale di una fantasia allegra e molto vivace, che dà a ogni capo (così come a ogni outfit) un carattere giocoso e leggero, anche nel caso in cui questa fantasia sia abbinata a un abito rigorosissimo e formale.

Tutte hanno indossato questo capo, dalle teste coronate d’Europa fino alle modelle che hanno sfilato per le maggiori case di moda del mondo.

La fantasia a pois protagonista dell’estate 2021

A chi sta bene la fantasia a pois? Sicuramente alle donne con un fisico piuttosto longilineo, soprattutto nel caso in cui si scelga di indossare abiti con una fantasia a pois a pallini molto grandi.

In linea generale non c’è un’età sbagliata in cui indossare capi polka dots, ma probabilmente le ragazze più giovani si sentono maggiormente a loro agio con capi di questo tipo.

I segreti per abbinare la fantasia a pois non sono molti: basta rispettarli per essere sempre certe di fare centro con un look particolare e raffinato, che di certo non sarà dimenticato facilmente.

La regola di base è abbinare la fantasia a pois con capi a tinta unita, preferibilmente di colori che richiamino quelli dei capi a pois. In questo modo si creerà un outfit equilibrato e armonico, in grado di esprimere personalità senza risultare ingombrante o eccessivo.

Pois e tinta unita

Come già accennato, l’accoppiata più versatile in assoluto con la fantasia a pois è la tinta unita. L’obiettivo è creare un look a blocchi che risulti comunque coerente al suo interno, grazie a un rimando di forme e di colori.

In questo caso specifico a una gonna lunga a trapezio è stata abbinata una morbida blusa nera dalle linee morbide che richiama la gonna sia per forma sia per colore.

Un look di questo tipo tende ad aumentare visivamente il volume della parte inferiore del corpo e a rimpicciolire quella della parte superiore. Per questo motivo si tratta di un look adatto a donne con un fisico diverso da quello a pera, perché in questo caso un abbinamento del genere andrebbe a sottolineare la sproporzione di dimensioni tra la parte superiore e quella inferiore del corpo.

Il blazer a pois

Il blazer è uno dei capi fondamentali della primavera e dell’estate, dal momento che permette di creare look di mezza stagione praticissimi, sportivi, eleganti e versatili.

Abbinare una divertente fantasia a pois a un blazer renderà questo capo assolutamente facile e divertente da indossare, eliminando del tutto la sensazione di troppa formalità che potrebbero avvertire le donne non abituate a indossare spesso la giacca nella vita quotidiana.

Per un capospalla si consiglia di scegliere una fantasia a pois di piccole dimensioni, così da non scomporre otticamente la linea della giacca. In questo modo la fantasia a pois finirà per unirsi in maniera perfettamente armonica a questo capospalla.

Da abbinare a jeans skinny o a gonne a tubino, preferendo (paradossalmente) capi molto aderenti se si ha qualche chilo di troppo, e capi più dritti e sagomati se si hanno gambe magre, fianchi stretti e poche curve in linea generale.

Solo per le coraggiose: fantasia su fantasia

Una delle tendenze più innovative dell’estate 2021 per la fantasia a pois è l’abbinamento ad altre fantasie e, per giunta, prediligendo colori contrastanti.

Naturalmente si tratta di scelte coraggiose che non si possono compiere a cuor leggero, soprattutto se si sta lavorando alla creazione di un look per un’occasione formale.

L’abbinamento “selvaggio” di fantasie diverse è perfetto per donne dal look eccentrico che si sentono a proprio agio con i colori e che non hanno paura di essere protagoniste assolute della scena.

Bisogna tener presente però che questo tipo di look sta bene quasi esclusivamente a ragazze magre, che non hanno paura delle conseguenze della sovrapposizione di strati, colori e fantasie che, inevitabilmente, finiranno per far apparire la figura più larga e voluminosa di quanto sia in realtà.

Total look a pois

Finora non abbiamo preso in considerazione la possibilità di creare un total look con la fantasia a pois. In realtà un abito a pois è letteralmente la scelta più semplice per realizzare con un solo capo un look coerente, allegro e divertente.

Tutto sta a capire quali modelli di abito si abbinano al nostro fisico, soprattutto tenendo in considerazione l’immancabile effetto “ingrandente” provocato dalla fantasia a pois.

Per le ragazze dal fisico formoso sono assolutamente da scegliere gli abiti a trapezio, che nasconderanno qualche chilo di troppo sotto una forma elegantemente scivolata, mentre le ragazze più longilinee potranno sbizzarrirsi con colori improbabili e abiti dalle forme più voluminose oppure in grado di scivolare sulle curve morbidamente, mettendole in risalto.

La regola generale è sempre la stessa: non esagerare con la dimensione dei pois se si ha una corporatura massiccia o un fisico a forma di mela!