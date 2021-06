Scopri gli 8 errori imperdonabili di ogni coppia

Ha commesso degli errori e non riesci a perdonarlo? Ci sono degli errori che sono imperdonabili e non si dovrebbero tollerare in una relazione.

Mantenere una relazione felice e duratura richiede impegno da entrambe le parti. Se il rapporto vacilla e non sai se continuare ricorda che ci sono 8 cose che non andrebbero mai perdonate in coppia. Se commette questi errori probabilmente stai investendo sulla persona sbagliata.

Coppia: gli errori che non dovresti mai perdonare al partner

Una storia d’amore va vissuta e viverla ci fa conoscere meglio la persona che abbiamo scelto. A volte scopriamo che quella persona non è come ci aspettavamo. Nonostante ripetute delusioni continuiamo ad elargire nuove possibilità convinti che valga sempre la pena lottare per qualcosa in cui si crede e per qualcuno che si ama. Nessuna relazione è perfetta, ogni coppia ha i suoi problemi e le sue dinamiche, ma passare sopra a tutto non è la cosa migliore da fare. Chi non merita il tuo amore non è degno di stare al tuo fianco. Ricorda che non tutto si può perdonare e che nessuno è perfetto. Questo significa che dovresti ponderare bene la situazione e mantenere un equilibrio, quindi non essere troppo indulgente ma nemmeno troppo permissiva.

Ci saranno dei momenti in cui il tuo partner ti deluderà, è molto importante capire quali sono le cose che si possono perdonare e quali sono quelle cose che non andrebbero mai tollerate. Se fa queste 8 cose probabilmente il tuo partner non ti ama e non ti rispetta come meriti.

Non dovresti perdonarlo se:

1. Ti ha tradito

Se hai scoperto un tradimento, lo ami e hai il cuore in pezzi, credere a lui che ti implora di perdonare un errore commesso in un momento di debolezza e senza alcun valore sentimentale potrebbe essere una opzione per te. E’ così che ti ritrovi a pensare a tutte quelle donne che hanno perdonato i loro partner traditori. Senza voler giudicare le decisioni di nessuno, in una coppia il tradimento è qualcosa che non andrebbe mai perdonato perché la persona che arriva a tradire lo fa con la coscienza di farlo, lo sa sapendo che ti sta facendo del male e che potrebbe perderti. Ciò nonostante lo fa, quindi se non vale la pena per lui perché dovrebbe valerla per te? Meriti di stare con qualcuno che pensa che ne valga la pena.

2. È violento

La violenza si può manifestare in modi diversi, che sia verbale, psicologica o fisica non fa differenza, la violenza è intollerabile in una relazione. Vi siete scelti senza obblighi, dovresti essere la persona che ha scelto di amare e di proteggere da tutto, se non ti fa vivere serenamente e ti agita e ti intimorisce non merita il tuo amore. Dopo ogni manifestazione di violenza potrebbe ammettere di aver esagerato e chiederti di perdonarlo, potrebbe perfino giurarti che non si ripeterà ma sai bene che mente. Chi nasce tondo non muore quadrato, quell’atteggiamento fa parte di lui. Non cambierà.

3. È scortese con te

La coppia è unita dal sentimento di amore. Amare ci fa pensare a cose belle, gesti gentili, parole dolci, attenzioni, regali, sorprese… sicuramente l’arroganza, sembrano fuori contesto. Anche se crede che tu abbia commesso un errore non deve mancarti di rispetto, alzare la voce, insultare o umiliarti in pubblico. Tu dovresti essere la cosa più preziosa che ha. Dovrebbe sostenerti e coccolarti, dovrebbe metterti al primo posto. Se non si comporta bene con te non ti merita.

4. Ti dice menzogne

Mentire è deplorevole e mina la fiducia. Senza fiducia si va poco lontano in ogni contesto soprattutto nel caso di una relazione di coppia. Non esistono bugie a fin di bene, il partner è tenuto a dirti tutto e starà a te giudicare. Se hai scoperto che ti aveva detto di essere tornato tardi perchè era rimasto bloccato nel traffico ma in realtà ha dato un passaggio alla collega sexy, non puoi perdonarlo. Se ha ragione di mentire tu hai ragione di dubitare. Meglio verità scomode che verità nascoste.

5. Ti mette sotto pressione

Ogni partner dovrebbe rispettare il modo di essere dell’altro, abbiamo tutti i nostri vizi, le nostre valvole di sfogo, il partner non dovrebbe farci sentire sbagliati o a disagio per questo. Se le cose che fa il partner ti imbarazzano parlatene e trovate un compromesso, ma non c’è niente di sbagliato ad avere gusti diversi, e questo non dovrebbe causare loro problemi. Ovviamente nessuno può pensare di fare quello che vuole senza considerare l’opinione dell’altro in coppia, chi non vuole compromessi dovrebbe restare single.

6. Non ti mette al primo posto

Che a lui piaccia o meno il tuo posto è questo, sempre. Non sono ammesse eccezioni. Tu dovresti essere sempre una sua priorità e viceversa. Se tu vieni sempre dopo qualcosa c’è un problema di fondo. Questo comunque non ci fa sentire pienamente amati e incide fortemente sulla relazione. Se non si ottiene la gratificazione e l’amore che ci aspetta si diventa infelici. Vale davvero la pena vivere infelici?

7. Ti fa sentire la causa di tutti i suoi mali

Quando le cose vanno male è sempre colpa tua? Forse è meglio chiarire le cose e fargli capire che non puoi essere tu la responsabile di tutto quello che accade nella sua vita, è il modo in cui sceglie di reagire di fronte alle situazioni il vero problema. Se si rifiuta di ammettere i suoi errori e continua a preferire di puntare il dito su di te, starai molto meglio senza di lui.

8. Ti sminuisce

Non c’è cosa peggiore che non sentirsi bene ad essere se stessi. Se non ti ama per quella che sei il problema non è da sottovalutare. Tu non puoi pensare di fingere di essere quella che NON sei per tutta la tua vita. Meriti qualcuno che ti apprezzi. Anziché fingere possiamo venirci incontro, cambiare qualcosa, se nessuno è disposto a fare questo è perché non gli importa di perdersi, e se è così non ne vale la pena.