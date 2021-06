Serkan Cayoglu è il secondo attore turco (in ordine di tempo, non certo di bravura) ad aver fatto breccia nel cuore delle telespettatrici italiane e non solo: tutto quello che sappiamo su di lui.

Nato in Germania da genitori di origini turche, è rimasto in Europa per tutta la carriera universitaria, che ha completato laureandosi in Economia.

Proprio negli anni dell’università decide di iniziare una carriera come modello e, proprio sull’onda del successo ottenuto in quell’ambito, ha deciso di impegnarsi a costruire una carriera attoriale. Per farlo è tornato in Turchia, dove ha avuto modo di frequentare una scuola di recitazione che poi gli ha aperto le porte di una fruttuosa carriera internazionale.

Serkan Cayoglu: carriera, amore e fratello gemello

Quando la signora Cayoglu scoprì di essere incinta probabilmente decise di farla semplice sui nomi, dal momento che portava in grembo non uno ma ben due bambini gemelli. La decisione fu quella di chiamare i due bambini con lo stesso nome, con la sola differenza di una lettera: Erkan e Serkan! Una buona idea? Chissà!

Se i due fratelli si assomigliano? Decidete voi: questa è una fotografia che li ritrae pochi giorni fa, quando hanno compiuto entrambi 34 anni e il loro papà ne aveva 57. Tra l’altro, è chiaro che abbiano preso entrambi la bellezza da parte d padre.

Si capisce subito che i due fratelli sono sempre stati molto uniti, soprattutto guardando le vecchie fotografie che di tanto in tanto spuntano sull’account personale di Instagram del signor Cayoglu, chiaramente orgogliosissimo dei suoi ragazzi.

Sembra però che il solo ad aver seguito una strada artistica sia stato Serkan, il quale ha cominciato una vivace carriera di attore entrando nel cast della soap opera Kuzey Guney (Nord – Sud): era il 2012 e quell’ingaggio sarebbe stato solo il primo di molti altri.

La grande fama però arriva nel 2014, quando Serkan prende parte a una nuova serie televisiva destinata ad avere successo anche a livello internazionale: Cherry Season – La Stagione del Cuore.

Il set di Cherry Season cambierà la vita di Serkan in tutti i modi possibili. Innanzitutto l’attore avrà modo di lavorare fianco a fianco di Ozge Gurel, l’attrice che sarebbe diventata la sua fidanzata ufficiale. In secondo luogo la bravura di Serkan sul set di C.S. gli aprirà la strada a molti riconoscimenti professionali piuttosto prestigiosi. Innanzitutto Serkan otterrà il titolo di miglior attore emergente in Turchia e quello di migliore attore di serie TV per il 2014.

Da allora ha continuato ad affermarsi come volto di molte serie televisive che si sono guadagnate un pubblico internazionale, tra cui Life of My Life e Boru, una serie che non ha nulla di romantico ma è basata su molte scene d’azione nelle quali Serkan si è impegnato con grande successo.

Tornando all’ambito romantico, Serkan può dirsi davvero fortunato, dal momento che la sua relazione con la collega Ozge va avanti a gonfie vele e i due non potrebbero essere più uniti, come dimostrano le moltissime fotografie di coppia che Ozge ha pubblicato su Instagram in occasione del compleanno di Serkan.

Nella romanticissima didascalia a questa sequenza di foto Ozge ha scritto: “Adoro svegliarci ogni giorno più innamorati di prima, litigare rumorosamente, inseguire il mondo insieme, sentire la tua mancanza, crescere insieme”, segno che i due hanno caratteri molto appassionati e che sicuramente non si fanno problemi nel manifestare i propri sentimenti.

Tra l’altro, Ozge ha lavorato fianco a fianco con un altro bellissimo turco adorato dalle donne di mezzo mondo: Can Yaman, che tra l’altro ha ereditato molto dal padre esattamente come Serkan.

Ozge e Can si sono incrociati sui set di due differenti serie televisive a distanza di tre anni l’una dall’altra. La prima era Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore, mentre l’altra si intitola Mr. Wrong.

I due attori hanno cominciato una bellissima amicizia sul set di Bitter Sweet e hanno affermato di non essersi mai persi di vista nel corso dei tre anni durante i quali non hanno lavorato insieme e che oggi sono contentissimi di poter passare di nuovo del tempo sullo stesso set.

Serkan dovrebbe essere geloso? A quanto pare assolutamente no, dato che Ozge ha occhi solo per lui e Can solo per Diletta Leotta.

