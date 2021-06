Vuoi copiare il look rosa (ma non per questo meno elegante o professionale) di Alice Basso ad Avanti Un Altro? Ecco come fare!

Completo giacca e pantaloni rosa? Sì, grazie!

Anche se non credi sia possibile (o meglio, non lo credevi fino alla messa in onda dell’ultima puntata di Avanti un Altro – Anche di sera), il rosa può essere un colore estremamente cool e professionale.

Ancora hai dei dubbi? Ok, bando alle ciance: ecco come puoi copiare il look completamente rosa dell’influencer Alice Basso.

Pronta ad osare?

Alice Basso ad Avanti Un Altro: copiamo il suo look rosa

Ehi, non prendertela con noi. Il rosa è uno di quei colori che scatena dei veri e propri istinti primordiali: c’è chi lo ama, ed ha tutto di questo colore, e chi, semplicemente, lo detesta!

(Chi scrive, ovviamente, lo adora: mi dispiace se non la pensi come me!).

Inutile dire, quindi, che un completo rosa, giacca e pantaloni, rappresenta un sogno proibito per gli amanti di questo colore.

Quello sfoggiato da Alice Basso durante la puntata di Avanti Un Altro, quindi, ci ha fatto veramente girare la testa!

Alice indossa un pantalone rosa flare (ehi, noi te ne avevamo già parlato qui) in misto cotone e lino ed una camicia svasata dal collo alto.

Entrambi i capi sono di Ottod’Ame: trovi la giacca cliccando su questo link, mentre i pantaloni si trovano cliccando qui.

Insomma, copiare il suo look non è così difficile: ma quali opzioni hai per replicarlo nella tua maniera?

Non preoccuparti, abbiamo preso spunto dal suo look ed abbiamo alcune proposte (più low-cost) da farti.

Dopotutto te lo avevamo già detto: la fantasia vichy la farà da padrone prossimamente (e qui trovi anche quali sono i capi che avresti dovuto comprare). Se ancora non hai comprato niente con questa fantasia, ecco che cosa puoi fare.

Come copiare il look rosa di Alice Basso

Partiamo dai jeans, il capo più particolare e relativamente “difficile” da abbinare. Noi ti proponiamo questo paio di Stradivarius, che trovi sul sito di Zalando cliccando qui.

Si tratta di un paio di pantaloni decisamente in linea con i tempi: la vita è alta e fasciante, la gamba si allarga sul finire e sono “a zampa” ma non troppo. Insomma, sono quelli perfetti per copiare il look di Alice Basso e, oltretutto, sono richiestissimi. Non hai scuse: devi proprio comprarle.

La camicetta, invece, è di Modström che trovi sempre sul sito di Zalando cliccando qui.

Il capo è decisamente particolare (ed anche un poco diverso da quello di Alice Basso).

Pensa, però, che questa camicia è perfetta per gli abbinamenti con qualsiasi tipo di pantalone basic e che potrai riutilizzarla più di una volta!

Replicare questo look, di certo, non è troppo semplice: bisogna saper calibrare bene gli accessori e portarlo con “grazia”. Sicuramente è esagerato ma non per questo vuol dire che non sia alla moda o che non sia elegantissimo!

Di certo, acquistare questi due capi (o due simili che ti piacciono) rappresenta il primo passo per provare un look così fuori dalle righe.

Che ne dici, per la prossima volta, di provare ad abbinare un colore che ti piace tanto ad un capo basic ed uno a fantasia? Sembra proprio la scelta migliore per provare a creare un look alla moda e che nessuno ha ancora tentato!

(Nessuno tranne Alice Basso, ovviamente!).