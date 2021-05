Non sapevi cosa indossare per questa estate 2021? Bene, il look di Elettra Lamborghini in Versace con il tubino rosa ti sarà d’ispirazione!

Inutile cercare di nasconderlo: anche tu sbirci i look di Elettra Lamborghini ogni giorno per vedere che cosa indossa la famosa show-girl.

Di certo, infatti, Elettra sfoggia quasi sempre capi veramente molto costosi ma in linea con le mode del momento… insomma, il suo armadio è un vero e proprio look book!

Se hai qualche problema ad immaginare i tuoi outfit estivi, non preoccuparti: ci pensa Elettra Lamborghini ad indicarti la via.

(Anche perché comprare ogni settimana un abito di Versace non è proprio alla portata di tutti).

Scopriamo insieme come replicare il suo look… rosa!

Elettra Lamborghini in Versace: il tubino rosa che non può mancare nel tuo armadio

Va bene, lo sappiamo: il costo di questo mini abito fa davvero girare la testa (anche se su Farfetch, cliccando qui, lo trovate a quasi la metà in sconto anche se ancora per poco).

Il capo sfoggiato da Elettra Lamborghini durante la puntata della settimana scorsa dell’Isola dei Famosi, però, conquista per tantissimi motivi.

Innanzitutto si tratta di un abito elegante anche se sensuale (è un tubino molto corto ma non per questo volgare), facile da abbinare e da inserire in più outfit.

Insomma, è un ottimo investimento!

Ci sarà un motivo per cui tutti (ma veramente tutti) da Elisabetta Franchi a Moschino, da Victoria Beckham a Just Cavalli propongono un mini abito rosa nella loro collezione, no?

LEGGI ANCHE –> Quale sarà il vero trend della moda per l’estate 2021? Questi cinque pezzi sono veramente hot… in tutti i sensi!

Elettra lo ha abbinato perfettamente e potete seguire il suo esempio soprattutto se volete aggiungere qualche centimetro alla vostra figura.

Le scarpe nude (di cui vi avevamo parlato qui) sono l’elemento perfetto per sembrare più alte, oltre al fatto che anche mostrare le gambe è uno dei “trucchetti” per essere considerate vere e proprie Naomi Campbell!

Il tubino rosa di Versace si distingue dagli altri per i dettagli, rendendolo veramente unico. Il famoso brand, ovviamente, ha deciso di utilizzare una spilla da balia (che, negli anni ’90, “firmava” tantissimi capi iconici) e bottoni dorati con l’intramontabile Medusa del logo originale.

Ovviamente, questi piccoli dettagli non fanno altro che esaltare il colore (perfetto per la stagione estiva) e la forma, che sono entrambi “essenziali“.

Come fare per copiare questo look, senza dover mettere (troppa) mano al portafoglio?

Ecco i nostri suggerimenti.

Come copiare il look di Elettra Lamborghini: ecco le nostre proposte

Di certo dobbiamo partire dall’abito: noi ti proponiamo due scelte che ricordano il vestito di Elettra.

Gli elementi importanti da ricordare sono l’assenza di fantasie o di tagli “troppo” particolari e gli accessori da utilizzare, ovviamente basic.

Quelli che vedi sopra sono un tubino di Guess, con un’apertura sulla schiena e sullo scollo che “ravvivano” la semplicità del modello (lo trovi cliccando qui) e un altro mini dress sui toni del lilla di Noisy May che puoi acquistare cliccando qui.

Entrambi sono disponibili sul sito di Zalando!

LEGGI ANCHE –> “Little black dress” il must have da avere nell’armadio come quello di Alessia Marcuzzi

Ma non è di certo finita qui! Per rendere il tuo tubino veramente unico e particolare, possiamo “appoggiarci” a dei dettagli che lo impreziosiscano, esattamente come è successo per Elettra.

Ecco, quindi, che ti proponiamo due accessori veramente imprescindibili e (quasi) economici!

Il primo è una spilla proprio di Versace: questo accessorio è veramente unico, non costa tantissimo e può far fare veramente il salto di qualità ai tuoi look!

La spilla da balia, lo abbiamo detto prima, è uno dei pezzi più iconici di Versace e poterla sfoggiare sui tuoi capi ti darà sicuramente una marcia in più!

La trovi sul sito di Zalando cliccando su questo link: è perfetta per esaltare il tubino!

Se invece Versace non ti interessa (ehm… sei sicura?) puoi provare ad abbinare al tuo tubino una cinta.

Quella che ti proponiamo noi è di Pieces e la trovi cliccando qui sul sito di Zalando.

Questo accessorio può servirti per rendere il tuo tubino rosa (e tutti gli altri) unico e particolarissimo senza snaturarlo.

Insomma, ora hai tutti gli strumenti per copiare Elettra Lamborghini in Versace… senza spendere uno stipendio intero!