TG Pettegola del 14 maggio: la produzione “smaschera” il cast di Amici 20

Il TG Pettegola del 14 maggio non poteva non menzionare il nuovo fuori onda sul cast di Amici 20 pubblicato dalla produzione in queste ore.

Il TG Pettegola ritorna ogni giorno per tenerti sempre informata sulle maggiori notizie legate al mondo del gossip e della cronaca rosa. Mancano poche ore ormai alla finale di Amici 20 e il pubblico del piccolo schermo è più curioso che mai di sapere chi è riuscirà a portarsi a casa il titolo di vincitore.

Per l’occasione, la produzione di Maria De Filippi ha scelto di pubblicare un video inedito, che mostra alcune delle azioni commesse dai concorrenti di quest’anno: altro che bravi ragazzi! Ma attenzione, perché come al solito le news di oggi non sono di certo finite qui!

Gossip e Spettegolo: le migliori news del TG Pettegola del 14 maggio

Da Amici a Uomini e Donne, per restare in tema con i programmi di Maria De Filippi, il passo è breve. Una coppia, formatasi anni fa al Trono Classico, ha trovato soltanto ora il coraggio di venire allo scoperto e di raccontare cos’è successo subito dopo la scelta.

Da una coppia formata da anni ad una che ha appena detto sì! Dopo il matrimonio segreto tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini, sono trapelate in rete le foto delle loro nozze super segrete. Curiosi di vederli durante il giorno più importante della loro vita? Si passa poi ad Antonino Spinalbese che per la prima volta ha deciso di parlare della sua relazione con la bella modella argentina Belen Rodriguez.

Si conclude il numero di oggi con Francesco Zangrillo, che secondo recenti indiscrezioni sembrerebbe essere il nuovo fidanzato di Barbara d’Urso!

Aka7even, Alessandro, Deddy, Giulia e Sangiovanni sono i FINALISTI di #Amici20! Chi sarà il vincitore? Lo scopriremo SABATO 15 MAGGIO in DIRETTA alle 21.20 su Canale 5 🤩 #VietatoMancare pic.twitter.com/sNXOrsHoBt — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 12, 2021

Il TG Pettegola si conclude qui, ma una domanda sorge spontanea: chi sarà il vincitore di Amici di Maria De Filippi di quest’anno?